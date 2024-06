Tennis, in B2 buon pari del Villa Carpena

Buon pareggio per il Villa Carpena Forlì (3-3) sui campi del Circolo del Castellazzo di Parma nella settima e ultima giornata della regular season nel girone n.3 della B2 maschile. Il team forlivese ha portato a casa il prezioso pareggio (che vale l’accesso ai play-out) grazie ai punti vinti da Lorenzo Angelini e Alex Guidi in singolare e dal doppio Guidi-Angelini. Questi i parziali: Lorenzo Angelini-Tommaso Bonazzi 6-2, 6-2, Sebastiano Tombolini-Riccardo Ercolani 7-5, 7-5, Alex Guidi-Leonardo Chiari 7-6 (4), 6-2, Filippo Botti-Riccardo Pasi 1-0 e ritiro. Doppi: Guidi-Angelini b. Botti-Bonazzi 6-1, 6-3, Chiari-Tombolini b. Casadei-Ercolani 6-3, 6-0.

Nello stesso girone sconfitta interna per 4-2 del Tc Faenza contro la capolista JC Next Gen. Per il team romagnolo successi in singolare di Giacomo Botticelli su Edoardo Orrico 6-2, 6-1 e nel doppio di Fabbri-Falconi su Demuro-Galeno 6-2, 6-4. Sconfitte negli altri match per il team manfredo: Davide Galoppini-Mattia Bandini 7-6 (6), 6-2, Jacopo Calvani-Leonardo Fabbri 7-5, 6-3, Mick Veldheer-Edoardo Pompei 6-3, 6-1. Doppio: Galoppini-Veldheer b. Pompei-Botticelli 7-5, 6-3.