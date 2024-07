Tennis, in attesa di Fognini San Marino mostra un tabellone di lusso

Siamo all’edizione n.31 e il fascino è sempre quello di un grande appuntamento del circuito europeo sulla terra battuta, in mezzo all’estate, con tanti protagonisti del rosso. Da domenica (con le qualificazioni) i campi del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Montecchio ospitano gli Internazionali di Tennis San Marino Open (Challenger Atp 125 con montepremi di 148.625 euro).

Punto interrogativo

In attesa della decisione di Fabio Fognini, al quale è indirizzata una wild-card ma non è in perfette condizioni fisiche, il ruolo di favorito spetta in questo momento al francese Alexandre Muller, il 27enne di Poissy attualmente n.102 del ranking mondiale Atp. A seguire lo spagnolo Albert Ramos Vinolas (n.107), altro grande interprete del rosso, uno che in carriera è stato n.17 del mondo nel 2017, l’argentino Francisco Comesana (n.122) e la vera attrazione del torneo, il serbo Hamad Medjedovic, il 21enne di Novi Pazar seguito da Victor Troicki, sotto l’ala protettiva di Novak Djokovic.

E’ un giocatore di “mano”, ma anche di grande potenza, in grado quest’anno di portare al terzo set Medvedev a Roma, perdendo una gran partita al secondo turno 7-6, 2-6, 7-5 e soprattutto il campione in carica delle Atp Next Gen Finals dove ha messo in fila lo svizzero Stricker in semifinale e il francese Fils in finale a fine 2023 a Jeddah.

Al momento il n.5 del seeding è Matteo Gigante, tallonato dall’argentino Juan Manuel Cerundolo, Andrea Pellegrino, finalista l’anno scorso e dal francese Benoit Paire. Tra i giocatori più “caldi” al via a San Marino anche il brasiliano Gustavo Heide, il bosniaco Nerman Fatic che si allena alla Ravenna Academy, il ravennate Enrico Dalla Valle, sempre a suo agio sulla terra del Titano, Samuel Vincent Ruggeri e Francesco Maestrelli.

I romagnoli al via

Al momento partono dalle qualificazioni il cesenaticense Francesco Forti e Andrea Picchione, giocatori che si allenano come Dalla Valle alla Galimberti Academy, e il riccionese Marcello Serafini. Probabili le wild-card per le qualificazioni a Francesco Giorgetti, portacolori del Tc Viserba e tecnico della federazione sammarinese, Manuel Mazza e Alberto Bronzetti, altri due giocatori del Tc Viserba.

Ad aprire la conferenza stampa il saluto del presidente della Federtennis del Titano, Christian Forcellini, in collegamento da Parigi dove ricopre il ruolo di capo missione della delegazione biancazzurra alle Olimpiadi.

Il compito di addentrarsi negli aspetti tecnici è toccato a Mahena Abbati, direttore del torneo. «Per quello che riguarda i giocatori, direi che al momento nella entry list spiccano due ex top 20 come Albert Ramos Vinolas e Benoit Paire, l’altro francese Alexandre Muller, a gennaio al 71° posto Atp, suo best ranking. Tra gli italiani risultano iscritti Andrea Pellegrino e Matteo Gigante che quest’anno ha vinto già due Challenger e lo scorso mese ha fatto registrare il suo best ranking. Una wild card per il tabellone principale è pronta per Fabio Fognini, che dodici mesi fa ha partecipato per la prima volta al nostro torneo infiammando il pubblico del Centrale».