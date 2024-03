Tennis, Imola incorona Tommaso Pasquini e Martina Bartoli

Tommaso Pasquini e Martina Bartoli sono i vincitori del torneo nazionale di 4° (limitato al 3° gruppo) organizzato dal Circolo Tennis Cacciari di Imola con la formula Rodeo. Il 4.3 portacolori del Davi.s Tennis Team Bologna, testa di serie n.6, ha battuto in semifinale il 4.3 Mattia Piazzi (n.2) per 4-0, 4.1 ed in finale il 4.4 Filippo Mazzetti (Tc Imola) per 4-2, 4-0. Quest’ultimo era approdato al match-clou superando 2-4, 4-2, 7-1 il 4.4 Emanuele Robustelli. Nel femminile successo della beniamina di casa, la 4.4 Martina Bartoli, capace di superare in semifinale Monica Roggiani (4.3) per 4-3 (2), 4-1 ed in finale Emma Molinari (4.3, n.2), portacolori del Tc Viserba, per 4-0, 2-4, 7-4. Nell’altra semifinale: Molinari-Adele Gianella (4.4) 3-4 (8), 4-2, 7-3. Il giudice di gara è stato Tiziano Cipriani, direttore di gara Antonio Di Perna.