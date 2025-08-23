Tennis, Ilinka Cilibic vince a Tennix

Sono Nolhan Assonzon, Ilinka Cilibic e Alex Andrea Ravara i vincitori, sui campi di Tennix Training Center, del torneo Under 14-16, maschile e femminile, disputato con la formula Rodeo. Nell’Under 14 maschile successo di Nolhan Nyambioh Assonzon (Tc Linus Sant’Antonio) in finale su Edoardo Losole (Timing Ssd) per 4-1, 4-2. Semifinale: Losole-Francesco Seghedoni 4-0, 4-1, Assonzon-Alessandro Rivola (n.2) 4-0, 4-2.

Nell’Under 14 femminile successo di Ilinka Cilibic (Ct Zavaglia) in finale su Angelica Bonetti (n.1), portacolori del Tennix Training Center, per 5-3, 4-2. Semifinali: Bonetti-Anna Foschini 4-0, 4-2, Cilibic-Isabella Lorelai Fuentes Samame (n.2) 4-1, 4-1. Nell’Under 16 maschile si è imposto il n.1 del seeding, Alex Andrea Ravara (Alex Rambelli Academy) che in finale ha superato per 5-3, 4-2 Luca Santini (Tc Comune di Ravenna).