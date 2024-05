Tennis, il Wheelchair Trophy Kinder Joy of Moving ha fatto tappa al Ct Massa

MASSA LOMBARDA. Ha fatto di nuovo tappa a Massa Lombarda il Tennis Wheelchair Trophy FITP Kinder Joy of Moving. Sabato 25 e domenica 26 maggio, infatti, l’Oremplast Tennis Arena ha ospitato la prima delle quattro prove ‘special’ del circuito giovanile nazionale per il tennis in carrozzina, che affianca da sei anni quella che è ormai la più grande manifestazione tennistica di promozione, il “Tennis Trophy FITP”, progetto nato in Italia nel 2006 da un’idea dell’ex tennista Rita Grande.

Dunque, un fine settimana di Sport con la S maiuscola, nel segno dell’inclusione, all’interno della struttura coperta che nel periodo autunnale è teatro delle sfide della serie A maschile, e poco importa che una serie di defezioni dell’ultim’ora abbia ridotto il campo dei partecipanti, perché la valenza e il significato di tale iniziativa non si misura sulla base dei numeri. Così i principali protagonisti sono stati Jacopo Benedetti, classe 2007 di Verona (grande tifoso della squadra di calico scaligera), e la romana Maria Grazia Colella (accompagnata in Romagna dalla madre Roberta Turchetti), ai quail si sono aggiunti Michele Tassinari e Francesco Cericola, due atleti in carrozzina del Circolo Tennis Massa Lombarda. Inoltre nella prima giornata, che prevedeva anche un Open Day Promo Kinder per tutti i ragazzi in carrozzina desiderosi di provare a cimentarsi con la racchetta in mano, era presente anche Alice Zapolla, fiduciaria wheelchair per Veneto e Friuli Venezia Giulia, ad affiancare Matteo Versari, componente dello staff tecnico del Ct Massa Lombarda e fiduciario regionale wheelchair.