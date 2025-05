Tennis, il Wheelchair Trophy FITP Kinder Joy of Moving ha fatto tappa al Ct Massa

MASSA LOMBARDA. Ha fatto di nuovo tappa a Massa Lombarda il Tennis Wheelchair Trophy FITP Kinder Joy of Moving. Sabato 24 e domenica 25 maggio, infatti, l’Oremplast Tennis Arena ha ospitato la seconda delle otto prove del circuito giovanile nazionale per il tennis in carrozzina che affianca da sette anni quella che è ormai la più grande manifestazione tennistica di promozione giovanile, il “Tennis Trophy FITP”, progetto nato in Italia nel 2006 da un’idea dell’ex tennista Rita Grande. Dunque, un fine settimana di Sport con la S maiuscola, nel segno dell’inclusione, all’interno della struttura coperta che nel periodo autunnale è teatro delle sfide della serie A maschile.

All’evento hanno partecipato 8 ragazzi provenienti un po’ da tutta la Penisola: da Roma ad esempio le ragazze Giorgia Piazzola e Maria Grazia Colella, da Cuneo invece Lorenzo Politanò, che si è aggiudicato il torneo maggiore superando in finale il siciliano Andrea Roccamo, mentre la categoria orange è stata appannaggio di Diego Moscarella. Proprio in considerazione del numero dei ragazzi presenti, alcuni dei quali tra i migliori d’Italia, la Federazione ha deciso di inviare due tecnici per far svolgere allenamenti specifici ai giovani atleti. Hanno guidato le operazioni, quindi, Giancarlo Bonasia, responsabile delle nazionali azzurre wheelchair (in sostanza l’equivalente di Filippo Volandri), e Giampaolo Coppo, maestro nazionale che collabora con la Tennis Training School (una laurea in Filosofia e una in Psicologia) dopo aver allenato nel corso della sua carriera nomi illustri del tennis tricolore, da Davide Sanguinetti a Vincenzo Santopadre, passando per Francesca Schiavone, Tathiana Garbin e Mara Santangelo, oggi responsabile nazionale per conto della Federazione del settore wheelchair. Insieme a loro era presente Matteo Versari, fiduciario regionale per il settore wheelchair.

Alle premiazioni sono intervenuti il Sindaco di Massa Lombarda, Stefano Sangiorgi, e Gabriele Giordani, consigliere regionale FITP con delega wheelchair. “Mi sento di esprimere sinceri complimenti ai giovani atleti e alle loro famiglie – ha sottolineato il primo cittadino rimarcando l’importanza di questa manifestazione – perché siete uno splendido esempio per tutti noi. Avrei voluto vedere presenti tutti gli 11.000 abitanti di Massa Lombarda per cogliere il messaggio che questa manifestazione vuole dare. Il livello di civiltà di un popolo e di uno Stato si misura anche dalla capacità di assicurare alle persone con disabilità inclusione, pari opportunità, diritti e partecipazione a tutte le aree della vita pubblica e non solo. Questo evento consente di presentare ai giovani lo sport come attività per il benessere psicofisico e sociale e come attraverso il gesto sportivo sia possibile migliorare la qualità della vita sia fisica sia psicologica”.

Gabriele Giordani ha invece evidenziato come il Comitato FITP Emilia Romagna debba continuare e possibilmente intensificare il lavoro intrapreso anche grazie al Fiduciario Regionale Matteo Versari: “Esistono ancora delle difficoltà a convincere le famiglie che hanno bimbi con disabilità ad avvicinare i propri figli al mondo dello sport. Le stesse scuole quando vengono organizzate delle manifestazioni sportive tendono a relegare in classe i ragazzi con disabilità, un atteggiamento che ci fa capire quanto ancora ci sia tanto da fare sul tema dell’inclusione”.

Nel portare i saluti del presidente Giorgio Errani, impegnato fuori Massa Lombarda, e ricordare come l’evento sia organizzato con la collaborazione della Federazione Italiana Tennis Padel (FITP) e il Gruppo Ferrero, il dirigente Fulvio Campomori ha ringraziato “tutto lo staff tecnico intervenuto, che in questo week end ha colto l’occasione per dare vita a un momento di crescita tecnica, un vero stage per allenare i ragazzi”. Infine Campomori ha rimarcato come “la dirigenza del circolo è fedele all’impegno di promuovere lo sport per tutti, in un’ottica di vera inclusione già da alcuni anni. Non a caso, siamo alla 5ª edizione di questa iniziativa denominata “Junior Wheelchair Tennis”.