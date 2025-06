Tennis, il Villa Carpena sbanca Trento ed è promosso in B1

FORLI’. Il Tennis Villa Carpena sbanca Trento e conquista la B1. Nel 3° girone maschile della B2 il Tennis Villa Carpena, leader del raggruppamento, ha vinto nettamente per 5-1 sui campi del Ct Trento, seconda forza dello stesso girone, garantendosi così primato e promozione. Si tratta della seconda promozione consecutiva per il Club forlivese, guidato dal capitano Filippo Zanetti. Da primato il cammino dei forlivesi che hanno vinto cinque delle sei partite disputate, una superiorità tecnica ben palesata in Trentino dove i cinque punti sono stati conquistati da Jamal Urgese, Lorenzo Angelini ed Alex Guidi nei singolari e dai doppi Angelini-Urgese e Guidi-Pasi. Si tratta di una squadra interamente composta da giocatori del vivaio del Villa Carpena, ragazzi che si allenano in buona parte nell’Accademia del Club forlivese.

I parziali: Noah Pel Stijn-Riccardo Pasi 3-6, 6-3, 7-6 (3), Jamal Urgese-Pietro Pecoraro 6-3, 7-6 (5), Lorenzo Angelini-Christian Fellin 6-1, 6-4, Alex Guidi-Eugenio Candioli 2-6, 6-2, 6-1. Doppi: Angelini-Urgese b. Pecoraro-Fellin 6-4, 6-3, Guidi-Pasi b. Kolbe-De Nardis 6-3, 6-4. E in serata, all’arrivo a Forlì, festa grande al Tennis Villa Carpena con il presidente Roberto Capparelli ed il maestro Alberto Casadei.