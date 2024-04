Tennis, il Villa Carpena pronto al debutto in B2

Il Tennis Villa Carpena al via domenica (dalle 10) nel campionato di serie B2 maschile in un girone molto intrigante che comprende anche il Tc Faenza. Le due squadre romagnole sono inserire nel terzo girone di qualificazione con JC Next Gen di Marina di Carrara, Cus Genova, Club La Meridiana, Circolo del Castellazzo Parma e Tc Pavia. Nella prima giornata, in programma il 28 aprile (dalle 10): Circolo del Castellazzo-Tc Faenza e Tennis Villa Carpena-Club La Meridiana.

Il Tennis Villa Carpena si presenta al via con una squadra molto giovane, neopromossa, composta dai ragazzi del vivaio in continua crescita. Quindi il team forlivese potrà contare su Lorenzo Angelini (2.3), i 2.5 Christian Capacci, Riccardo Pasi ed Alex Guidi, Filippo Caporali (2.6), Riccardo Ercolani (2.8) ed Alberto Casadei (3.2). Una formazione molto “verde”, che farà esperienza in un campionato di vertice. Si parte domenica per il Circolo forlivese in un match già molto impegnativo contro il Club La Meridiana di Casinalbo che schiera i 2.3 Luca Parenti ed Alessandro Dragoni, il ravennate tecnico alla Galimberti Tennis Academy, i 2.7 Alessandro Arginelli, tecnico ex portacolori del Carpena, e Filippo Leonardi, ed il 2.8 Federico Ottolini. Il derby contro Faenza andrà in scena domenica 5 maggio nella seconda giornata.