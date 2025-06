Tennis, il Villa Carpena a segno in B2

E’ andata in scena oggi la sesta giornata del campionato di B2 maschile. Nel 3° girone il Villa Carpena ha battuto in casa 3-1 gli altoatesini dell’Asv Partschins. Tutto deciso dai punti conquistati in singolare da Jamal Urgese e Lorenzo Angelini e in doppio dalla coppia Urgese-Guidi. I parziali: Jamal Urgese-Jonas Ciechi 4-0 e ritiro, Patrick Prader-Riccardo Pasi 6-1, 2-6, 6-2, Lorenzo Angelini-Manuel Plunger 7-5, 7-5, Guidi-Urgese b. Plunger-Prader 1-0 e ritiro. Domenica prossima ultimo turno della fase a gironi con il Carpena impegnato sui campi del Ct Trento.

Nel secondo girone della B2 femminile il Ct Casalboni ospitava il Tc Triestino ed è stato sconfitto 3-1. I parziali: Sara Ziodato-Elisa Pari 6-2, 6-4, Alja Senica-Alice Rossi 6-0, 6-2, Serena Gugnali-Bianca De Sal 6-2, 6-2. Doppio: Ziodato-Senica b. Rossi-Lombardi 6-2, 6-0. Domenica prossima ultimo impegno nella fase a gironi per le romagnole che faranno visita al Tennis Comunali Vicenza-Rangers.