Tennis, il Trofeo del Gelso al Venustas: Lorenzo Cordella vince l’Under 16

IGEA MARINA. Al rush finale sui campi del Circolo Tennis Venustas il classico torneo nazionale Under 12-14-16, maschile e femminile, il Trofeo del Gelso dedicato ai giovani prospetti.
Nell’Under 16 maschile netto successo in finale di Lorenzo Cordella (Ct Fano) su Ian Catallo (Tc Faenza) per 6-1, 6-1.
Semifinali: Lorenzo Cordella (n.1)-Leonardo Tana 6-2, 6-2, Ian Catallo (n.2)-Daniele Vittoria 5-7, 6-0, 10-5.
Il giudice di gara è stata Elisa Vandi, direttrice di gara Violanda Elezi.
Intanto avanza sempre sui campi del Circolo Tennis Venustas, il torneo nazionale Open maschile dotato di 1000 euro di montepremi, un torneo che terrà banco fino al 12 luglio. Sono 116 gli iscritti. In cima al seeding tre 2.5 di qualità come Luca Bartoli, Federico Baldinini ed Edoardo Pagnoni, a seguire i 2.6 Diego Orlando, Mattia Benedetti, Giovanni Femia, Jacopo Martinelli ed Enea Vinetti.
Primo tabellone, 3° turno: Giacomo Chiabrando (4.6)-Alessandro Spadoni (4.5) 6-1, 2-1 e ritiro, Nicolò Mussoni (Nc)-Lorenzo Geri (4.5) 4-6, 6-4, 10-7.
4° turno: Manuel Gentile (4.3)-Andrea Donini (4.3) 6-2, 6-0., Marco Fuschillo (4.3)-Giacomo Mainardi (4.3) 6-2, 6-3.
5° turno: Matteo De Angeli (4.2, n.8)-Alessandro Vitali (4.4) 6-3, 6-3, Giulio Savino (4.3)-Gianluca Rossini (4.3) 6-3, 6-1, Alessandro Guzinschi (4.3)-Leonardo Manduchi (4.3) 6-2, 4-6, 10-6, Tommaso Onofri (4.3)-Davide Mazzotti (4.4) 6-0, 6-1, Loris Volpinari (4.2, n.7)-Francesco Visino (4.4) 6-2, 6-3.