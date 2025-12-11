Tennis, il torneo di Pinarella nella fase decisiva

Alle battute finali il torneo di 4° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Ten Sport Center di Pinarella. Maschile, ottavi: Mattia Maini (4.1, n.4)-Marco Martelli (4.3) 6-1, 6-3, Mirko Tieghi (4.3)-Federico Melli (4.1, n.5) 6-4, 6-1, Pietro Molinari (4.1, n.6)-Fabrizio Romagnoli (4.2) 6-1, 6-0, Alessandro Nanni (4.3)-Fabio Vinetti (4.1) 6-1, 5-5 e ritiro. Kevin Roda (4.4)-Christian Giacalone (4.1, n.2) 3-6, 6-1, 10-8.
Femminile quarti: Daniela Benedettini (4.3)-Donatella Piccinini (4.3) 3-6, 6-1, 10-3, Anita Vernice (4.1, n.1)-Monica Sincini (4.3) 5-0 e ritiro. Semifinale: Stefania Ciucci (4.1, n.2)-Giulia Ravaioli (4.2) 6-4, 6-2.