Tennis, il torneo di Pinarella alle semifinali

Alle semifinali il torneo di 4°, maschile e femminile, organizzato dal Ten Sport Center di Pinarella, il trofeo “Golfetta”. Nel maschile conquistano un posto tra i primi quattro Riccardo Magnani, Daniele Friguglietti, Gregorio Valducci e Stefano Rossi, nel femminile quarti per Monica Rossi, semifinali per Federica Tossani. Quarti maschili: Friguglietti-Di Giovanni 6-3, 6-4, Valducci-Sgarzi 7-6, 6-4, mentre Magnani e Rossi passano per il forfait dei loro avversari. Quarti femminili: Federica Tossani (4.1, n.5)-Bernadetta Soriano (4.1, n.4) 6-1, 6-0.