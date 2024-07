Tennis, il torneo di Misano è alle semifinali

Sui campi del Misano Sporting Club è ormai alle battute finali il torneo giovanile. Under 10 femminile, quarti: Rachele Gusella-Ginevra Bezziccheri Imperatori 6-2, 6-0, Victoria Vivi-Margherita Jolie Casadei 6-2, 6-0, Sara Gavagna-Matilde Ortolani 6-1, 6-0. Nell’Under 10 maschile si qualificano per il tabellone principale Nicolò Pazzaglini e Lapo Ricciardelli. Under 12 maschile quarti: Alessandro Marcolini (n.1)-Tommaso Volponi 6-2, 6-3, Carlos Leone Valentini-Leonardo Cenciarini (n.3) 7-6, 6-0, Timofey Levchenko (n.2)-Marco Fantini 6-0, 6-0, Luca Magnoni-Davide Rossi 6-0, 6-2. Under 12 femminile quarti: Camilla Brolli-Elisabetta Pastore 6-0, 6-2, Greta Amaducci-Emma Morelli 6-3, 6-0. Under 14 femminile quarti: Anna Parmeggiani (n.2)-Giulia Conti 6-3, 6-1, Eleonora Maria Ciuffoli-Sveva Penna (n.3) 6-0, 6-2, Lola Arlotti-Beatrice Zamboni (n.4) 6-3, 6-3. Under 14 maschile, quarti: Marco Menichetti (n.1)-Leonardo Tana 6-1, 5-7, 10-4, Jacopo Giatti (n.4)-Francesco Martinini 6-3, 6-0, Alessandro Berardi (n.3)-Luigi Gerosa 6-2, 6-1, Tommaso Mandelli-Michele Tonti (n.2) 4-6, 7-6, 10-8.