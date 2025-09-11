Tennis, il torneo di Faenza alle semifinali

Al rush finale il torneo di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Tc Faenza. Nel maschile semifinali per Ugo Cicognani (n.1), Gianfilippo Falconi (n.4) e Nicolò Vincenzi. Quarti: Gianfilippo Falconi (3.2, n.4)-Ian Catallo (3.3, n.5) 6-2, 6-4, Ugo Cicognani (3.2, n.1)-Alessandro Monti (3.3) 6-2, 6-0, Nicolò Vincenzi (3.4)-Filippo Flamigni (3.2, n.2) 2-6, 6-2, 10-2.Nel femminile semifinali per Anastasia Bolelli, Caterina Cova, Miriam Samorì e Anastasia Lugaresi. Quarti: Anastasia Lugaresi (3.2, n.1)-Beatrice Ficociello (3.5) 6-1, 6-0, Miriam Samorì (3.3)-Margherita Tesselli (3.3) 6-2, 6-3, Caterina Cova (3.3)-Irene Carpani (3.4) 6-4, 6-4, Anastasia Bolelli (3.4)-Lucrezia Vanni (3.3, n.2) 6-3, 4-6, 10-7.