Tennis, il torneo dell’Up Tennis alle semifinali

Il Circolo Up Tennis di Torre Pedrera ospita il torneo Under 14-16, maschile e femminile. Nell’Under 14 maschile semifinali per Riccardo Piraccini, Riccardo Degli Angeli, Gianmaria Mussoni e Luca Magnoni. Quarti: Riccardo Piraccini (n.4)-Jonathan Ortenzi 6-2, 2-6, 10-6, Riccardo Degli Angeli-Timofey Levchenko (n.3) 5-7, 7-5, 10-6, Gianmaria Mussoni (n.1)-Tommaso Lenzi 7-5, 1-6, 11-9, Luca Magnoni-Francesco Zanzini (n.2) 6-3, 6-2.
Nell’Under 14 femminile la prima finalista è Alice Gaboardi (Ct Bologna) che in semifinale ha battuto Lucia Di Felice 5-7, 6-0, 10-4.
Nell’Under 16 maschile, quarti: Alessandro Casanova (n.4)-Daniele Vittoria 6-2, 6-1, Jacopo Andruccioli (n.3)-Nicolò Della Chiara 6-3, 6-1, Leonardo Carioni (n.2)-Leonardo Tana 6-4, 7-6.