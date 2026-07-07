Tennis, il torneo del Venustas si allinea ai quarti

Avanza il torneo di 4° categoria maschile organizzato dal Maretennis di Bellaria. Si tratta del memorial “Enrico Piccoli”. Ottavi: Federico Magnani (4.1)-Alessandro Valentini (4.2) 6-2, 6-2, Juan Manuel Barbieri (4.1)-Alberto Caroni (4.2) 6-4, 4-6, 10-5, Mario Nannucci (4.2)-Marino Masi (4.1) 6-2, 6-1, Nicola Marchi (4.1, n.2)-Marco Barbieri (4.1) 6-0, 6-2, Michele Rossi (4.1)-Marco Oliva (4.1, n.1) 6-1, 6-2, Alessandro Melega (4.1)-Luca Vitali (4.1, n.5) 6-0, 7-6, Filippo Maestri (4.1)-Thomas Guidi Zoffoli (4.1, n.3) 6-2, 6-2, Lorenzo Cenci (4.1, n.7)-Mauro Della Vittoria (4.1) 6-1, 4-6, 10-7.