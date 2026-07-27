Tennis, il Torneo del Turista prosegue senza soste

Primi match per il 45° Torneo del Turista. Singolare maschile, terzo turno: Paolo Sabatini (4.4)-Luca Dragoni (4.2) 6-3, 6-0, Enrico Rossi (4.2)-Lorenzo Franchetti (4.3) 6-2, 6-2, Andrea Lani (4.4)-Fabrizio Masetti (4.4) 6-1, 6-4, Giovanni Bertoni (4.5)-Stefano Maragna (4.4) 6-2, 6-1, Luigi Vicari (4.4)-Pier Francesco Golfarelli (4.5) 4-6, 7-5, 10-8, Andrea Bellegati (4.3)-Maurizio Tappi (4.5) 7-6 (4), 6-3, Tomas Morini (4.3)-Simone Lanzoni (4.5) 2.6, 6-1, 12-10, Marco Gottardo Mellina (4.3)-Carlo Castelvetro (4.4) 6-4, 6-3.
Quarto turno: Thomas Carroli (4.2)-Luigi Angelo Bertaccini (4.3) 4-6, 6-2, 12-10, Alessandro Piraccini (4.3)-Marco Cantagallo (4.2) 2-6, 6-0, 10-4, Tommaso Pangrazi (4.5)-Carlo Bega (4.2) 6-3, 6-4, Nicola Xella (4.5)-Davide Bernabini (4.2) 7-5, 3-6, 11-9, Gianni Mengozzi (4.2)-Gianpaolo Magnani (4.4) 6-2, 7-5, Luca Guerrini (4.6)-Fabio Vinetti (4.2) 6-3, 6-0, Gian Luca Cerchierini (4.2)-Alessandro Donati (4.4) 6-3, 6-3, Umberto Baldini (4.4)-Giovanni Sgarbi (4.2) 6-3, 3-1 e ritiro, Alberto Zattini (4.2)-Gian Franco Corrado (4.2) 4-6, 6-4, 10-8.
Singolare femminile, secondo turno: Martina De Feo (4.4)-Irene Claudia Visconti (4.2) 6-1, 6-1, Alessandra Morelli (4.3)-Sophia Tombaccini (4.5) 1-6, 6-4, 10-4, Linda Zanini (4.3)-Amelia Cavicchio (4.3) 6-1, 6-2, Rodica Chis Frida (4.2)-Valentina Benati (4.2) 6-4, 6-4. Turno di qualificazione: Greta Bighini (4.1, n.5)-Alice Pignatti (4.3) 6-4, 4-6, 10-4.
Doppio maschile, primo turno: Caniato-Morisi b. Regazzoni-Coppini 6-7 (4), 6-4, 10-4, Gianluca e Ludovico Zammarchi b. Sanzani-Balestri 6-0, 6-1, Bertoni-Mazzolani b. Marcheselli-Maestri 6-1, 6-3, Celli-Ancarani (n.5) b. Ravegnini-Rinaldi 6-3, 6-2, Ravera-Borghetti (n.6) b. Sabatini-Tedeschi 6-3, 6-1, Giardi-Montemaggi b. Zignani-Fantini 6-7 (4), 7-6 (3), 10-8, Ramponi-Duranti b. Casadei-Belletti (n.2) 6-3, 6-3.