Tennis: il Torneo del Turista entra nel vivo, gli Under in campo al Valle del Rubicone e al Casalboni

CERVIA. Avanza un’edizione record del classico Torneo del Turista, Trofeo Buffetti. Si tratta della 44esima edizione di questo torneo organizzato dalla Polisportiva 2000 Cervia, che terrà banco fino al 16 agosto, diretto dal giudice di gara Daniele Mingozzi e dal direttore di gara Andrea Rocchi. Il montepremi complessivo è di 1350 euro. Come detto, da quando il torneo è entrato nel circuito Fitp siamo all’edizione più affollata e qualificata: 229 iscritti nel singolare maschile limitato ai 2.5, 68 coppie nel doppio maschile e 52 al via nel singolare femminile. Nel maschile disco verde per Pier Paolo Cornacchia, Emanuele Matteucci e Gabriele Guerrini.

Maschile, 3° turno: Alessandro Donati (4.4)-Pierluigi Basoccu (4.6) 6-1, 6-1.

4° turno: Stefano Marcheselli (4.2)-Marco Fabbri (4.4) 3-6, 6-3, 11-9, Thomas Guerra (4.3)-Pietro Reggiani (4.1, n.19) 6-4, 6-1, Gianni Mengozzi (4.4)-Antonio Battaglia (4.3) 6-1, 6-2, Matteo Nigi (4.2)-Alessandro Fabbri (Nc) 6-4, 6-2, Daniele Miani (4.2)-Andrea Lani (4.6) 6-3, 6-2, Carlo Castelvetro (4.4)-Alberto Zattini (4.2) 4-3 e ritiro, Alessandro Falzoni (4.2)-Federico Manzelli (4.3) 6-0, 6-0, Gianpaolo Magnani (4.3)-Pier Paolo Cornacchia (4.2) 6-1, 6-3.

Turno di qualificazione: Roberto Mitugno (Nc)-Davide Sgarzi (4.1, n.4) 6-3, 6-3, Michele Rossi (4.1, n.5)-Edoardo Baccini (4.2) 6-4, 6-3, Pietro Matteini (4.1, n.7)-Flavio Guerrini (4.2) 6-1, 6-1, Stefano Piani (4.2)-Carlo Bega (4.1, n.8) 6-2, 7-6 (2), Carlo Cochetto (4.1, n.12)-Federico Amaducci (4.2) 6-2, 6-0, Mattia Turci (4.2)-Raffaele Zoffoli (4.1, n.13) 6-0, 6-0, Mauro Tedeschi (4.3)-Gianmaria Sarti (4.1, n.16) 6-1, 6-4, Enrico Rossi (4.1)-Lorenzo Ronchi (4.3) 6-3, 4-6, 10-6, Emanuele Matteucci (4.1, n.10)-Andrea Papi (4.3) 6-1, 6-1, Gabriele Guerrini (4.1, n.14)-Claudio Degli Angeli (4.2) 6-1, 6-2, Pier Paolo Cornacchia (4.2)-Matteo Coppini (4.1, n.17) 6-0, 6-1.

Si qualifica anche Federico Cimatti (4.4).

Anche nel femminile si parte con la sezione di 4° categoria: teste di serie nell’ordine alle 4.1 Elena Tarini, Valentina Montebugnoli e la 4.2 Valentina Benati, nel main-draw n.1 Anita Picchi (2.5), n.2 Sophy Giulia Stefan (2.5), n.3 Chiara Bartoli (2.5). Nel secondo tabellone n.1 Valentina Benini (3.1), n.2 Emma Baldassari (3.1), n.3 Clara Marzocchi (3.1), n.4 Aurora Fabbri (3.1).

3° turno: Elisabetta Dallari (4.2)-Paola Vergata (4.2) 6-1, 7-6 (4), Barbara Salvi (4.3)-Greta Bighini (4.3) 7-5, 6-2, Cecilia Spighi (4.2)-Frida Rodica Chis (Nc) 6-0, 6-3.

Molto qualificato anche il tabellone del doppio maschile. Nel tabellone finale n.1 Filippi-Ravaioli, n.2 Urgese-Bandini, n.3 Valli-Ricci, n.4 Mandrioli-Martignani, n.5 Guidi-Capacci, n.6 Rondoni-Mazzotti, n.7 Baldinini-Lemishko, n.8 Muraccini-Pagnoni.

1° turno: Bucci-Giuliani b. Fusconi-Prati 6-1, 6-2, Cattoni-Antonini (n.6) b.Mazzotti-Terranova 6-3, 6-2, Casadei-Mari (n.7) b. Fabrizio e Giacomo Romagnoli 6-1, 6-2, Di Marco-Olivieri b. Di Noia-Guerrini 6-1, 6-3, Costanzo-Allegra b. Magnani-Pettinari 6-1, 7-5, Sabatini-Bertoni b. Argnani-Caspoli 7-5, 6-2, Bregant-Marcheselli b. Zattini-Montanari 7-6 (4), 7-5. Si qualificano per il tabellone finale Marcon-Caminati (n.3).

GATTEO. Da sabato il Circolo Tennis Valle del Rubicone ospita il torneo Under 16, maschile e femminile, il trofeo “Sidermec”. Sono 17 i giocatori in campo, nel complesso. Nel femminile n.1 Chiara Massari, n.2 Anita Vernice. Nel maschile si parte con la prima sezione turno di qualificazione: Alberto Padovani-Gianmaria Sarti (n.2) 6-4, 6-0, Paolo Duranti-Gianmaria Sarti (n.2) 6-4, 6-0.

Nel tabellone finale n.1 Giacomo Coppini, n.2 Andrea Picariello. 1° turno: Alberto Padovani-Leonardo Tana 3-6, 6-2, 11-9.

Il giudice di gara è Massimo Carli.

SANTARCANGELO. Da sabato sui campi del Circolo Tennis Casalboni di Santarcangelo si gioca il torneo nazionale giovanile Under 10-12-14, maschile e femminile. Il torneo, diretto dal giudice di gara Massimo Carli (direttore di gara Marcello Lotti) terrà banco fino al 3 agosto. Sono 127 gli iscritti nei sei tabelloni in programma, di cui 16 solo a livello di Under 10.

Under 10 maschile, 1° turno: Michele Cortesi-Lluc Pragliola 6-3, 6-4. Quarti: Nicola Fabbri-Fabio Medri 4-6, 7-5, 10-1.

Nel femminile Under 10 prima fase a gironi nella quale si qualificano Beatrice Cola ed Emma Liera.

Nell’Under 12 maschile (31 iscritti) si parte con la prima sezione nella quale le teste di serie sono andate nell’ordine a Lorenzo Verdolin, Tommaso Giuliani, Gioele Romboli, Gianmaria Chietera ed Erik Zani.

Primo tabellone, turno di qualificazione: Tommaso Semprini-Tommaso Giuliani (n.2) 6-0, 6-2, Gioele Romboli (n.3)-Matteo Lotti 6-3, 6-2, Edoardo Casadei-Pietro Rovinelli 6-4, 7-5, Achille Fattini-Lorenzo Verdolin (n.1) 7-5, 6-7, 12-10, Gianmaria Chietera (n.4)-Gianmarco Fiorletta 6-3, 6-3.

Nel tabellone finale n.1 Lorenzo Xella, n.2 Matteo Campana.

Nell’Under 12 femminile la prima finalista è Sabrina Antonia Puscas (Ten Sport Center). Quarti: Gioia Manfroni-Emma Curcio. Semifinali: Sabrina Antonia Puscas (n.2)-Sofia Sabatini 6-0, 6-0.

Nell’Under 14 femminile si parte con il primo tabellone, turno di qualificazione: Bianca Amadei-Giulia Conti (n.1) 6-4, 7-5, Emma Moroni-Mia Zanzi (n.2) 6-0, 6-0.

Nella seconda sezione n.1 Lucia Tarlazzi, n.2 Camilla Brolli, n.3 Anita Amadio. Nel tabellone finale n.1 Angelica Bonetti, n.2 Lucrezia Oliveti, n.3 Miriam Samorì, n.4 Caterina Cova.

Nel maschile Under 14 (46 iscritti) prima sezione con queste teste di serie, nell’ordine Francesco Camagni, Pietro Reggiani, Giacomo Balzani, Davide Capodagli e Flavio Areolite. 3° turno: Julian Macini-Lorenzo Aloisi 6-1, 6-0, Edoardo Rondina-Riccardo Paglionico 7-5, 7-6.

4° turno: Giacomo Balzani-Julian Macini 6-0, 3-6, 14-12, Francesco Martinini-Alessandro Guzinschi 6-0, 6-1, Filippo Ricci-Tommaso Volponi 6-3, 4-6, 10-6, Luca Bertozzi-Giacomo Manuzzi 7-6, 3-6, 10-6, Flavio Areolite (n.5)-Pietro Gerani 6-2, 6-0. Turno di qualificazione: Tommaso Ricci-Davide Capodagli (n.4) 6-3, 2-6, 10-6.

Nel tabellone finale n.1 Mattia Vincenzi, n.2 Alessandro Casanova, n.3 Diego Gentile, n.4 Riccardo Arcangeli.