Tennis, il Torneo del Turista e il Memorial “Bilancioni” entrano nel vivo

CERVIA. Entra decisamente nel vivo il 45esimo Torneo del Turista, quest’anno griffato “Trofeo dei Mille 30”, che propone tre tabelloni dalle grandi dimensioni (tutti limitati ai 2.5), il singolare maschile che vede al via ben 217 giocatori, il singolare femminile con 64 giocatrici al via ed il doppio maschile con 60 coppie. Montepremi complessivo di 1350 euro.
Nel tabellone di 3° maschile si qualificano, tra gli altri, Lorenzo Baldini, Davide Ruggeri, Francesco Pazzaglini e Michele Astolfi.
Tabellone di 3°, 3° turno: Emanuele Celli (3.3)-Giuseppe Leoncini (3.5) 6-2, 7-6 (4), Rocco Albini (3.3)-Mario Borghi (3.4) 6-3, 6-3, Francesco Cervellera (3.2)-Davide Coffari (3.4) 6-2, 6-4, Filippo Fortuzzi (3.2)-Riccardo Banzola (3.3) 6-1, 3-6, 10-3, Alberto Levoni (3.2)-Isaac Casalboni (3.3) 6-3, 7-6 (3), Pietro Matteini (3.1, n.8)-Alan Adiel Bardi (3.2) 6-1, 6-3,
Turno di qualificazione: Mattia Sartoni (3.1, n.4)-Matteo Rossi (3.4) 6-2, 6-2, Lorenzo Baldini (4.1)-Andrea Zanuccoli (3.1, n.5) 6-2, 6-2, Davide Ruggeri (3.1, n.6)-Gabriele Rondinini (3.4) 6-1, 6-1, Francesco Pazzaglini (3.2)-Alessandro Naso (3.1, n.7) 6-4, 6-4, Matteo Bezzi (3.2)-Elia Lazzeri (3.1, n.10) 6-0, 7-6 (1), Diego Gentile (3.2)-Francesco Muratori (3.1, n.12) 6-4, 5-1 e ritiro, Luca Morosini (3.1, n.13)-Giacomo Zauli (3.3) 6-2, 6-2, Julian Manduchi (3.1, n.15)-Elia Galizzi (3.3) 6-2, 6-1, Giacomo Coppini (3.1, n.16)-Giovanni Pambianco (3.3) 4-6, 6-1, 10-8, Andrea Niquoziani (3.2)-Lucio Argentieri (3.1, n.20) 6-1, 6-1, Michele Astolfi (3.1, n.21)-Alessandro Cortesi (3.2) 3-3 e ritiro.
Si qualifica anche Filippo Marcaccini (3.3).
Nel singolare femminile si qualificano Aurora Baldassarri, Gioia Bassi, Angelica Bonetti e Cecilia Rondinelli.
Tabellone di 3°, turno di qualificazione: Bianca Cecchini (3.1, n.5)-Margherita Tesselli (3.3) 6-1, 6-1, Aurora Baldassarri (3.1, n.2)-Alice Balducci (3.2) 6-2, 6-4, Gioia Bassi (3.1, n.3)-Eva Raimondi (3.3) 6-3, 6-3, Angelica Bonetti (3.1, n.4)-Martina Orsini (3.3) 3-6, 6-2, 10-5, Cecilia Rondinelli (3.2)-Ludovica Fiorini (3.2) 4-6, 6-3, 7-1 e ritiro.
Notevole la partecipazione al doppio maschile, turno di qualificazione: Gianluca e Ludovico Zammarchi b. Gentile-Sarti 6-4, 6-1, Ravera-Borghetti (n.6) b. Covezzi-Tappi 7-6 (4), 5-7, 10-8, Fabiani-Matteini (n.1) b.Caniato-Morisi 6-1, 6-4, Pambianco-Maccaferri b. Spighi-Flamigni 6-3, 6-3.
Si qualificano anche Rossi-Delle Site (n.4).
Tabellone finale, 1° turno: Bardi-Nucera b. Folli-Liverani 7-6 (4), 5-7, 10-8, Matteo e Lorenzo Monti b. Celli-Ancarani 6-3, 6-4.
2° turno; Mandrioli-Bordini b. Manduchi-Muratori 6-2, 7-6, (3), Giangrandi-Ercolani b. Servadei-Cicinelli 6-2, 6-2, Falconi-De Checchi b. Zanuccoli-Valli 7-6 (2), 6-4, Butti-Pesaresi b. Bezzi-Nanni 6-4, 3-6, 10-6, Coppini-Cortesi b. Alex e Mattia Vincenzi 6-4, 6-2, Baldini-Dragoni b. Davide e Giorgio Ruggeri 6-1, 7-5, De Giovanni-Casadio b. Ramponi-Duranti 6-4, 6-2, Millari-Righi b. Ercolani-Manco 7-6, 6-3.
Il torneo è diretto dal giudice di gara Daniele Mingozzi, direttore di gara Andrea Rocchi e terrà banco fino alle finali del 16 agosto.
RIMINI. Avanza il torneo nazionale di 4° categoria femminile organizzato dal Tc Torre Pedrera, il memorial “Mauro Bilancioni” che terrà banco fino al 12 agosto. Approdano al 3° turno Daniela Bresciani, Sophia Tombaccini, Anna Zerbinati, Beatrice Sanna e Giorgia Mercedes Parente.
2° turno: Daniela Bresciani (4.6)-Letizia Cavalli (4.4) 6-1, 6-0, Sophia Tombaccini (4.5)-Eleonora Morosini (4.4) 6-3, 6-4, Beatrice Sanna (4.3)-Shaylee Cieri (4.3) 7-5, 6-1, Giorgia Mecedes Parente (4.4)-Chiara Grieci (4.3) 6-1, 6-0, Anna Zerbinati (4.4)-Rita Sacchetti (4.3) 6-4, 4-1 e ritiro.
Il giudice di gara è Maria Cristina Maso, direttrice di gara Chiara Mendo.