Tennis, il torneo del Queen’s alle semifinali

Rush finale sui campi del Queen’s Club di Cattolica per il torneo Under 14-16, maschile e femminile. Under 14 maschile, quarti: Alessandro Di Giorgio (n.1)-Noè Baldini (n.8) 6-1, 6-3, Nicolò Maldini-Edoardo Catalano (n.5) 6-1, 6-0, Davide Referza (n.6)-Riccardo Paolini 4-6, 6-3, 10-5, Filippo Terenzi (n.2)-Eugenio Campidonico (n.7) 6-2, 6-3.
Under 14 femminile, quarti: Greta Amaducci-Giulia Natali 6-0, 6-3, Sofia Talamelli (n.1)-Matilde Sacchi 6-0, 7-5, Ioana Bala-Beatrice Tombolini 7-5, 6-2, Anna Foschini (n.2)-Anna Mezzelani 6-0, 6-2.
Under 16 maschile, quarti: Leonardo Bartoletti (n.4)-Lorenzo Cenci (n.5) 6-1, 6-3, Federico Maccaroni-Lorenzo Cordella (n.1) 2-6, 6-2, 10-5, Pietro Godi (n.6)-Niccolò Pallotti (n.3) 6-1, 6-3, Lucio Argentieri-Michele Tonti 4-6, 6-1, 10-7.
Under 16 femminile, quarti: Agata Bravin-Angie Bentini 7-5, 1-6, 10-8, Gioia Angeli-Ginevra Baldazzi 6-3, 6-1, Lisa Pierini-Alice Battistelli (n.2) 7-5, 1-6, 10-7.