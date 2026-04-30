Tennis, il torneo del Maretennis alle semifinali

Alle battute finali sui campi del Maretennis il torneo di 4° maschile e femminile, il memorial “Farina”. Maschile, quarti: Tommaso Onofri (4.3, n.4)-Giovanni Arcangeli (4.3, n.5) 6-2, 2-6, 10-7, Tazio Zannoni (4.3, n.3)-Federico Boschi (4.3) 6-4, 2-6, 12-10, Alessio Amadei (4.3, n.2)-Marco Cantagallo (4.4) 6-0, 6-2, Vincenzo Carletti (4.3)-Massimo Montanari (4.3, n.1) 6-1, 6-4.
Femminile, quarti: Luigia Rasi (4.4)-Bianca Bulzamini (4.3, n.3) 6-1, 4-6, 10-8, Patrizia Pritelli (4.3, n.1)-Letizia Cavalli (4.4) 3-6, 6-1, 10-2, Silvia Urbini (Nc)-Vittoria Pracucci (4.3) 6-0, 6-2, Rita Sacchetti (4.4)-Mariangela Leporale (4.3, n.2) 6-2, 0-6, 10-4.