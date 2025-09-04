Tennis, il torneo del Cerri si allinea ai quarti

Avanza verso le battute finali sui campi del Ct Cerri il torneo di 4° categoria maschile. Conquistano i quarti, tra gli altri, Nicolò Pari, Claudio Marcantoni, Alberto Amadio e Matteo Della Biancia. Ottavi: Nicolò Pari (4.3)-Alessandro Bernardi (4.1, n.9) 6-0’, 6-0, Claudio Marcantoni (4.1, n.4)-Davide Sanchi (4.3) 2-6, 6-1, 10-7, Alberto Amadio (4.2)-Christian Achilli (4.1, n.5) 6-4, 6-4, Alessandro Pari (4.1, n.3)-Christian Nicolini (4.1, n.14) 6-1, 6-1, Enrico Danielli (4.1, n.7)-Umberto Uguccioni (4.1, n.10) 6-1, 6-1, Matteo Della Biancia (Nc)-Marco Storoni (4.1, n.2) 1-6, 6-1, 13-11.