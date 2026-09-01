Tennis, il torneo del Cerri si allinea ai quarti

E’ in pieno svolgimento sui campi del Circolo Tennis Cerri il torneo di 4° categoria maschile che vede al via 101 giocatori. Conquistano i quarti Fabio Travaglini, Matteo Della Biancia, Gianluca Marchi e Federico Mieli. Ottavi: Gianluca Marchi (4.1, n.1)-Paolo Zurro (4.2) 6-4, 6-4, Manuel Gentile (4.1, n.8)-Alessandro Pari (4.2) 7-6, 3-6, 10-8, Fabio Travaglini (4.2)-Maurizio Bologna (4.1, n.4) 6-4, 6-7, 10-6, Pierluigi Giannini (4.2)-Edoardo Maria Ciuffoli (4.2) 6-1, 3-6, 10-7, Andrea Surcinelli (4.5)-Giulio Cesarini (4.3) 7-5, 6-2, Matteo Della Biancia (4.2)-Alessandro Gostoli (4.1, n.14) 6-2, 6-2, Andrea Tamburini (4.2)-Vittorio Patrignani (4.2) 5-7, 6-2, 10-7, Federico Mieli (4.1, n.2)-Simone Badei (4.1, n.15) 4-6, 6-2, 11-9.