Tennis, il torneo del Casalboni alla stretta finale

Tennis
  • 28 luglio 2026
Tennis, il torneo del Casalboni alla stretta finale
Tennis, il torneo del Casalboni alla stretta finale
Tennis, il torneo del Casalboni alla stretta finale

In pieno svolgimento sui campi del Ct Casalboni di Santarcangelo il Trofeo del Governatore, il torneo Under 10-12-14, maschile e femminile. Under 10 maschile, quarti: Davide Marchioni-Thomas Arduini 7-5, 6-0, Martin Pennacchini-Riccardo Monti 6-0, 6-3.

Under 12 maschile, quarti: Alessio Morozzi-Simone Berdicchia 0-6, 6-2, 10-7, Andrea Magnoni-Aleksandr Marchevkiy 6-3, 6-1, Alessandro Pinto (n.2)-Giovanni Genghini 6-3, 4-6, 10-8.

Under 14 maschile, primo tabellone, quarto turno: Julian Macini-Mattia Pozzi 6-2, 6-1, Alex Podestà-Tommaso Semprini 6-2, 6-3, Gianmaria Chietera-Filippo Lombardini 6-3, 6-2. Turno di qualificazione: Lorenzo Saccani (n.3)-Erik Zani 6-1, 3-6, 10-8.

Under 14 femminile, quarti: Eleonora Morosini-Stella Della Bartola 6-2, 6-3, Bianca Amadei-Sol Francini 7-5, 6-4.

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