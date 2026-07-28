Tennis, il torneo del Casalboni alla stretta finale

In pieno svolgimento sui campi del Ct Casalboni di Santarcangelo il Trofeo del Governatore, il torneo Under 10-12-14, maschile e femminile. Under 10 maschile, quarti: Davide Marchioni-Thomas Arduini 7-5, 6-0, Martin Pennacchini-Riccardo Monti 6-0, 6-3.
Under 12 maschile, quarti: Alessio Morozzi-Simone Berdicchia 0-6, 6-2, 10-7, Andrea Magnoni-Aleksandr Marchevkiy 6-3, 6-1, Alessandro Pinto (n.2)-Giovanni Genghini 6-3, 4-6, 10-8.
Under 14 maschile, primo tabellone, quarto turno: Julian Macini-Mattia Pozzi 6-2, 6-1, Alex Podestà-Tommaso Semprini 6-2, 6-3, Gianmaria Chietera-Filippo Lombardini 6-3, 6-2. Turno di qualificazione: Lorenzo Saccani (n.3)-Erik Zani 6-1, 3-6, 10-8.
Under 14 femminile, quarti: Eleonora Morosini-Stella Della Bartola 6-2, 6-3, Bianca Amadei-Sol Francini 7-5, 6-4.