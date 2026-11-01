Tennis, il terza del Ten Sport Center entra nel vivo

CERVIA. Avanza il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Ten Sport Center. Nel maschile si qualificano Giacomo Gradara (Maretennis), Giovanni Melandri (Forum Tennis), Marco Martelli (Asbi Imola) e Gabriele Cagnin Minichini (Russi Sporting Club).
Tabellone intermedio, turno di qualificazione: Federico Calderoni (4.3)-Alberto Biasini (4.1, n.12) 7-6, 6-4, Cristian Barasa (4.1, n.1)-Gabriele Mariano Herrera Darias (4.3) 7-5, 1-6, 10-7, Nicolò Tronconi (4.2)-Biagio Maltese (4.1, n.5) 6-1, 6-3, Tommaso Turchi (4.1, n.6)-Lorenzo Salvoni (4.3) 6-1, 6-1, Alessandro Ursini (4.1, n.7)-Claudio Santoni (4.3) 6-2, 6-1, Marco Martelli (4.1, n.8)-Diego Varignana (4.2) 6-1, 6-3, Gabriele Cagnin Minichini (4.2)-Lorenzo Inglesi (4.1, n.9) 6-4, 6-2, Leonardo Conti (4.1, n.11)-Simone Cicognani (4.2) 6-0, 6-0, Giacomo Gradara (Nc)-Massimo Castori (4.1, n.2) 6-4, 6-1, Giovanni Melandri (4.2)-Luca Continelli (4.1, n.3) 6-3, 6-1. Si qualificano anche il 4.2 Marco Cantagallo ed il 4.1 Alessandro Falzoni (n.4).
Nel femminile si qualificano Danila Diano ed Irene Claudia Visconti del Forum Tennis Forlì ed Anna Lisa Armenise (Tc “Luigi Laghi” Forlimpopoli).
Turno di qualificazione: Anna Lisa Armenise (4.3)-Alessia Armenise (4.1, n.2) 0-6, 6-4, 14-12, Irene Claudia Visconti (4.1, n.3)-Giulia Falzoni (4.2) 6-2, 6-3, Danila Diano (4.2)-Rodica Chis Frida (4.1, n.1) 6-2, 6-1.
La giudice di gara è Nicoletta Pignato, direttrice di gara Fabrizia Masetti.