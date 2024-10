Tennis, Il Terza del Ct Cacciari a Valentina Benini e Geremia Hanau

IMOLA. Il Circolo Tennis Cacciari di Imola ha organizzato nel weekend il torneo nazionale di 3° (limitato al 2° gruppo) maschile e femminile con la formula Rodeo. Notevole la partecipazione, ben 99 iscritti tra maschile e femminile, per tre giorni di tennis ad alta intensità. Nel femminile profeta in patria Valentina Benini. La 3.2 del Ct Cacciari, testa di serie n.1, ha battuto nei quarti Sara Chierici (3.5) per 4-1, 4-0,ha beneficiato in semifinale del forfait della 4.4 Alessia Cimino, mentre in finale ha battuto 4-1, 3-4 (2), 10-8 la 3.2 Agnese Bardi (n.2), portacolori del Match Ball Firenze, che nell’altra semifinale aveva sconfitto 4-2, 4-1 Beatrice Iemmi (3.4). Nel maschile finale tra Tommaso Caroni (n.5), portacolori del Ct Fano, e Geremia Hanau (Ct Don Bosco). La finale è stata vinta nettamente (4-0, 4-0) da Hanau.

Semifinali: Caroni (3.2)-Noah Cuppini (3.5) 4-3 (5), 4-0, Hanau (3.3)-Edoardo Vincenzi (3.5) 4-2, 4-0.

Al termine le premiazioni effettuate dalla presidente del Circolo, Vittoria Zoli.

Il giudice di gara è stata Emma Bellei, direttore di gara Antonio Di Perna.