Tennis, il Ten Sport Pinarella a tutto Under

Avanza sui campi del Ten Sport Center di Pinarella il torneo giovanile Under 10 e 12, maschile e femminile, il trofeo “Rofix”. Nell’Under 10 femminile in finale Cecilia Rondinelli (Ten Sport Center) e Giorgia Rombi (Ct Bagnacavallo). Under 10 maschile, quarti: Manuel Vacca-Patrick Balc 6-3, 3-6, 10-8, Lorenzo Xella-Lorenzo Verdolin 6-3, 6-0, Alessandro Pinto-Ludovico Tura 6-3, 6-4, Achille Amadio-Riccardo Martinelli 6-3, 6-7, 10-6. Nell’Under 12 femminile in finale Anita Amadio e Greta Amaducci nel derby del Tc Riccione. Semifinali: Greta Amaducci (n.2)-Sofia Bianchi 6-1, 6-4. Nell’Under 12 maschile in finale Robert Sebastian Cadar (Ct Massa) che ha battuto Noè Baldini 6-2, 7-6.

Da sabato, sempre sui campi del Ten Sport Center, va in scena il trofeo “Rofix” Under 14 e 16, maschile e femminile. Under 14 maschile, primo turno: Giammarco Bonoli-Filippo Caspoli 6-3, 6-1, Samuel Fiore-Natan Cedioli 6-3, 6-4. Under 14 femminile, primo turno: Amelia Cavicchio-Claudia Verdolin 6-2, 6-2. Under 16 maschile, primo turno: Giacomo Costanzo-Gabriele Iudica 6-0, 6-0, Andrea Scazzieri-Diego Losignore 6-2, 6-3.