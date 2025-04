Tennis, il Ten Pinarella porta i talenti sulla ribalta internazionale

Il Ten Sport Center di Pinarella tiene la barra dritta sul piano della crescita tecnica e del consolidamento dei risultati. Il club guidato dal maestro Christian Rosti ha un settore agonistico leader in regione e tra i più attivi in Italia. Christian Rosti sottolinea con orgoglio. «L’ultimo è stato un anno di conferme che ci ha portato a fare ulteriori investimenti, in termini di personale, sia per la parte tennistica che atletica. Il fatto che il livello dei ragazzi stia crescendo ci sta portando a fare anche investimenti strutturali, stiamo definendo i dettagli per arrivare a realizzare un campo in resina, inoltre faremo un piscina per i soci e gli ospiti del club».

Quindi un club sempre più performante anche per i semplici soci. «Abbiamo frequentatori, appassionati, ma non abbiamo iniziato ancora un vero e proprio percorso di fidelizzazione societaria, finora siamo stati molto concentrati sulla parte agonistica. Abbiamo 25 agonisti tra full-time e part time, tutti giovani che cercano di diventare giocatori professionisti. L’obiettivo è portarli a diventare giocatori impegnati nei circuiti Atp e Wta: il loro programma è molto più internazionale, questo ci ha portato anche a dare alla scuola il nome Ten International Tennis Academy, perché abbiamo diversi stranieri, puntiamo al mercato estero e con l’attività che stiamo facendo porteremo i giocatori sempre più a svolgere attività internazionale. La qualità del percorso che è stato fatto finora è da condividere con lo staff tecnico, quindi con Sandra Cecchini, Corrado e Thomas Rosti, uno staff che sarà ampliato entro l’estate».

Quindi si punta a una programmazione internazionale. «Faremo i tornei del circuito Tennis Europe per i più piccoli, molti faranno i tornei Itf Junior Under 18, a seconda della classifica, qualcuno proverà a fare i primi tornei professionistici Itf Women’s Tour e Itf Men’s Future».

Sul fronte organizzativo, ad aprile andrà in scena il 3a maschile e femminile, a maggio il torneo Under 10-12 e il torneo Under 14-16, a fine maggio, inizio giugno il torneo Over, a luglio l’Open maschile, tra luglio e agosto i tornei giovanili Under 10-12-14-16, a settembre il 4a categoria e l’Open femminile, a ottobre il Rodeo di doppio Under 12-14 e il 3a categoria, a novembre il Rodeo Under 10-12-14-16, a dicembre il 4a categoria.

Sul fronte delle competizioni a squadre il fiore all’occhiello è la serie C maschile, una squadra molto giovane e competitiva: dopo tre promozioni consecutive, si punta al mantenimento della categoria, mentre il prossimo anno si punterà alla B con gli inserimenti dei ragazzi del Ten.

© RIPRODUZIONE RISERVATA