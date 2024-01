Tennis, il Tc Viserba a “Saranno Famosi”

RIMINI. Un bel gruppo di 12 ragazzi, allievi della scuola agonistica del Tennis Club Viserba, sono a Giussano per giocare l’ormai classico torneo nazionale giovanile “Saranno Famosi”. Si tratta del torneo Under 10-12-14-16, maschile e femminile, memorial “Giusseppe Ballabio”, in programma fino al 7 gennaio nel Circolo in Provincia di Monza-Brianza. I dodici giocatori del Club viserbese sono seguiti dal maestro Marco Mazza. Saranno tra i protagonisti in Lombardia i seguenti giocatori: Francesco Paolini, Pietro Corbelli, Leonardo Tana, Jacopo Canini, Jacopo Andruccioli, Viola Amati, Francesco Bagli, Niccolò Brugioni, Maria Bianca Bovara, Emma Molinari, Nicole Di Marco e William Di Marco. La prossima settimana giocano per la fase finale del tabellone Under 14 femminile Marta Bertozzi, Sofia Baldani, Maria Bianca Bovara e Viola Amati mentre per l’Under 12 femminile sarà in campo Marta Bertozzi Marta. Nella fase finale del tabellone Under 14 maschile impegnati Pietro Corbelli, Jacopo Andruccioli e Jacopo Canini.