Tennis, il Tc Riccione Under 10 in finale macroarea

La squadra del Tennis Club Riccione raggiunge la finale nel concentramento di macroarea Centro-Nord Under 10 misto andato in scena a Livorno. Il team riccionese composto da Gianmaria Della Rosa, Tommaso Scungio, Sofia Sanchi e Rachele Gusella, capitanata dalla maestra Federica Cerri, ha battuto nei quarti il Ct Lucca per 2-1, in semifinale i padroni di casa della Libertas Livorno per 2-1, prima di cedere nel match-clou per 2-0 contro lo Sporting Club Sassuolo. Una prestazione davvero importante per la promettente formazione riccionese che si piazza così tra le prime dieci squadre in Italia.