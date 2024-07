Tennis, il Tc Riccione monopolizza le finali a Viserba

Si è concluso sui campi del Tennis Club Viserba il torneo Under 10-12-14, maschile e femminile con i giocatori del Tc Riccione che hanno vinto quattro titoli sui sei in programma. Nell’Under 10 maschile vittoria di Gianmaria Dellarosa (Tc Riccione) su Giacomo Barbieri (Villa Carpena) 6-1, 6-1. Nell’Under 10 femminile successo di Sofia Sanchi (Tc Riccione) su Asia Montanari (Ct Venustas) 6-2, 6-2. Nell’Under 12 femminile derby del Tc Riccione in finale, con Ioana Bala che supera Virginia Arduini 6-0, 6-1. Nell’Under 12 maschile successo di Ludovico Zammarchi (Tc Riccione) su Riccardo Briganti (Ct Massa) 3-6, 6-4, 10-8. Under 14 maschile: successo di Mattia Pettenati (Pro Parma) su Federico Attanasio (Tc Viserba) 6-4, 6-1. Under 14 femminile: Lucrezia Cavalieri (Ct Massa), allieva della Ravenna Academy, ha battuto in finale Lisa Pierini 6-2, 3-6, 10-5.