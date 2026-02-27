Tennis: il Tc Ippodromo si ferma nei quarti al trofeo “Quattrocchi”, i risultati della seconda giornata del “Mingori”

RIMINI. Si ferma nei quarti la marcia del Tc Ippodromo nel trofeo regionale femminile “Marina Quattrocchi”. La squadra cesenate è stata sconfitta 2-1 a Bologna dalla Virtus, con il punto conquistato da Carolina Bondi nel singolare su Francesca Marini per 7-5, 6-3.
Trofeo “Mingori”. Giocata la seconda giornata del torneo Over 55 nel trofeo regionale “Ivo Mingori” per Veterani. Nel 3° girone il Ct Casatorre si è imposto per 2-1 sui campi del Ct Castenaso B. Sabato (dalle 14.30) la terza giornata: Ct Tricolore Reggio Emilia-Ct Casatorre. Nel 5° girone il Tc Comune di Ravenna ha battuto in casa 3-0 lo Sport Club Ozzano. Sabato il derby Ct Cervia-Tc Comune di Ravenna. Nel 6° girone bella vittoria casalinga per la Polisportiva 2000 Cervia per 2-1 sul Tc Viserba: Pietro Montemaggi-Mattia Foschi 6-3, 5-7, 10-8, Davide Coffari-Roberto Sacchini 6-4, 6-1, Fantini-Tappi b. Montemaggi-Russo 6-3, 6-4. Sabato: Ct Rimini-Polisportiva 2000 Cervia.