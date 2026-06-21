Tennis, il Tc Faenza vince il titolo regionale Under 16 femminile

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La squadra Under 16 femminile del Tc Faenza con il maestro Marco Poggi
La squadra Under 16 femminile del Tc Faenza con il maestro Marco Poggi

FAENZA. Dalle giovanili del Tennis Club Faenza arriva l’ennesimo buon risultato: la squadra Under 16 femminile, composta da Emma Lanzoni ed Engie Bentini, ha vinto il titolo regionale di categoria battendo in semifinale il Tc Riccione 2-0 ed in finale il Tennis Club Sassuolo a domicilio. In ogni caso, la squadra Under 16 femminile faentina era già qualificata alla fase interregionale Macroarea che può dare l’accesso alle finali nazionali.

Sui campi del Tennis Club Faenza è inoltre alle battute finali una bella tappa del circuito “Emilia Romagna Junior Tour” Under 10-12-14, maschile e femminile.

Nell’Under 10 maschile finale per Alvise Scarpa (Sport Education Ssd).

Quarti: Edoardo Caniato-Filippo Jay Farolfi 6-1, 6-1, Diego Pedro Soricelli-Tommaso Tassoni 5-7, 6-4, 10-4. Semifinale: Alvise Scarpa-Andrea Zani 7-5, 6-2.

Nell’Under 10 femminile successo di Beatrice Cola (Ct Casalboni) in finale su Matilde Rava (Circolo Suzanne Lenglen 2 Fusignano) per 6-2, 6-0. Semifinali: Cola-Vittoria Korneva 6-1, 6-1, Rava-Agata Mengozzi 3-6, 6-1, 10-1.

Nell’Under 12 femminile in finale Noemi Gallina (Tennis Villa Carpena) ed Alessia Sofia Badea (Ct Massa).

Semifinali: Noemi Gallina (n.1)-Elisa Zoccali 6-1, 6-1, Alessia Sofia Badea (n.2)-Sabrina Antonia Puscas 6-4, 6-0.

Nel tabellone dell’Under 12 maschile finale tra due portacolori del Ten Sport Center, Patrick Balc e Tommaso Cavassi.

Semifinali: Patrick Balc-Denny Bentini 2-6, 7-6, 10-7, Tommaso Cavassi (n.1)-Lorenzo Verratti 6-1, 6-0.

Passiamo all’Under 14. Nel maschile il primo finalista è Nicolò Abbruzzese (Tc Saliceta), seguito da Leonardo Satta (Ct Zavaglia). Semifinali: Nicolò Abbruzzese (n.2)-Nicolò Maldini (n.3) 6-3, 4-6, 10-6. In finale anche Leonardo Satta, per il forfait del suo avversario.

Nel femminile in finale Caterina Cova (Tc Faenza) e Lucrezia Lazzarini (n.2), portacolori del Tc Prato, che ha beneficiato del ritiro della sua avversaria. Semifinale: Caterina Cova (n.1)-Alessia Gullotti 6-0, 6-1.

La giudice di gara è Elena Pagani, direttore di gara Mirko Sangiorgi.

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