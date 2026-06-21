Tennis, il Tc Faenza vince il titolo regionale Under 16 femminile

FAENZA. Dalle giovanili del Tennis Club Faenza arriva l’ennesimo buon risultato: la squadra Under 16 femminile, composta da Emma Lanzoni ed Engie Bentini, ha vinto il titolo regionale di categoria battendo in semifinale il Tc Riccione 2-0 ed in finale il Tennis Club Sassuolo a domicilio. In ogni caso, la squadra Under 16 femminile faentina era già qualificata alla fase interregionale Macroarea che può dare l’accesso alle finali nazionali.
Sui campi del Tennis Club Faenza è inoltre alle battute finali una bella tappa del circuito “Emilia Romagna Junior Tour” Under 10-12-14, maschile e femminile.
Nell’Under 10 maschile finale per Alvise Scarpa (Sport Education Ssd).
Quarti: Edoardo Caniato-Filippo Jay Farolfi 6-1, 6-1, Diego Pedro Soricelli-Tommaso Tassoni 5-7, 6-4, 10-4. Semifinale: Alvise Scarpa-Andrea Zani 7-5, 6-2.
Nell’Under 10 femminile successo di Beatrice Cola (Ct Casalboni) in finale su Matilde Rava (Circolo Suzanne Lenglen 2 Fusignano) per 6-2, 6-0. Semifinali: Cola-Vittoria Korneva 6-1, 6-1, Rava-Agata Mengozzi 3-6, 6-1, 10-1.
Nell’Under 12 femminile in finale Noemi Gallina (Tennis Villa Carpena) ed Alessia Sofia Badea (Ct Massa).
Semifinali: Noemi Gallina (n.1)-Elisa Zoccali 6-1, 6-1, Alessia Sofia Badea (n.2)-Sabrina Antonia Puscas 6-4, 6-0.
Nel tabellone dell’Under 12 maschile finale tra due portacolori del Ten Sport Center, Patrick Balc e Tommaso Cavassi.
Semifinali: Patrick Balc-Denny Bentini 2-6, 7-6, 10-7, Tommaso Cavassi (n.1)-Lorenzo Verratti 6-1, 6-0.
Passiamo all’Under 14. Nel maschile il primo finalista è Nicolò Abbruzzese (Tc Saliceta), seguito da Leonardo Satta (Ct Zavaglia). Semifinali: Nicolò Abbruzzese (n.2)-Nicolò Maldini (n.3) 6-3, 4-6, 10-6. In finale anche Leonardo Satta, per il forfait del suo avversario.
Nel femminile in finale Caterina Cova (Tc Faenza) e Lucrezia Lazzarini (n.2), portacolori del Tc Prato, che ha beneficiato del ritiro della sua avversaria. Semifinale: Caterina Cova (n.1)-Alessia Gullotti 6-0, 6-1.
La giudice di gara è Elena Pagani, direttore di gara Mirko Sangiorgi.