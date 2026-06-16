Tennis, il Tc Faenza promosso in D1

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La squadra del Tc Faenza promossa in D1
La squadra del Tc Faenza promossa in D1

FAENZA. Il Tennis Club Faenza festeggia la promozione della sua seconda squadra maschile, che nel play-off della Serie D2 ha vinto nettamente per 4-0 contro lo Sport Club Ozzano, venendo promossa in Serie D1. La formazione manfreda, che puntava a questo traguardo già da qualche anno, è formata da Ugo Cigognani, Nicolò Vincenzi, Alfredo Ravaglia, Enrico Carnevali, Riccardo Porisini, Marco Neri e Mattia Assirelli, un gruppo di amici molto affiatati, che vive di passione per il tennis e in campo dà sempre il massimo. Nella prima fase la squadra faentina era arrivata seconda nel proprio girone, perdendo contro il Ct Cicconetti Rimini, ma nella sfida “secca” dei play-off non ha lasciato scampo allo Sport Club Ozzano, che invece aveva vinto il proprio girone. Contro i bolognesi il Tennis Club Faenza ha vinto, non senza difficoltà, tutti i quattro singolari: Mattia Assirelli ha superato Michele Savio 4-6, 6-0, 2-0 e ritiro, Enrico Carnevali si è imposto su Lucio Argentieri 7-5, 6-4, Riccardo Porisini ha regolato Tommaso Spina 6-3, 6-0, Ugo Cicognani ha battuto Alex Gencarelli 6-2, 6-3.

Nella prossima stagione il Tennis Club Faenza presenterà due squadre al via nei due massimi campionati regionali: una in Serie C e una in Serie D1.

Intanto sui campi del Tennis Club Faenza va in scena una bella tappa del circuito “Emilia Romagna Junior Tour” Under 10-12-14, maschile e femminile. Sono 105 i giocatori in campo nei sei tabelloni in programma, di cui 21 solo a livello di Under 10.

Under 9 maschile, 1° turno: Pietro Adamo Pirini-Gabriel Ballotta 7-5, 6-2, Andrea Dal Pozzo-Daniel De Nittis 6-2, 6-0, Filippo Ferri-Giacomo Zingale.

Nell’Under 12 femminile guidano le fila Noemi Gallina ed Alessia Sofia Badea, 2° turno: Alissa Capellini-Giovanna Gaudenzi 6-4, 6-4. Nel maschile turno di qualificazione: Enrico Cavaliere-Liam Lanzoni 5-7, 6-3, 10-7, Edoardo Giusberti-Francesco Gardenghi 3-6, 6-4, 10-4.

Nel tabellone finale n.1 Gianmarco Abbruzzese, n.2 Giacomo Barbieri, n.3 Giovanni Milani.

Passiamo all’Under 14. Nel maschile, 1° turno tabellone finale: Riccardo Cricca-Lorenzo Saccani 7-5, 6-1.

2° turno tabellone: Denny Bentini-Lorenzo Kapros 7-6, 6-4, Leonardo Satta-Riccardo Paglionico 6-1, 6-0, Gianmaria Mussoni-Manuel Monterastelli 6-3, 6-3.

Nel femminile n.1 Caterina Cova, n.2 Lucrezia Lazzarini.

La giudice di gara è Elena Pagani, direttore di gara Mirko Sangiorgi.

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