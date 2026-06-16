Tennis, il Tc Faenza promosso in D1

FAENZA. Il Tennis Club Faenza festeggia la promozione della sua seconda squadra maschile, che nel play-off della Serie D2 ha vinto nettamente per 4-0 contro lo Sport Club Ozzano, venendo promossa in Serie D1. La formazione manfreda, che puntava a questo traguardo già da qualche anno, è formata da Ugo Cigognani, Nicolò Vincenzi, Alfredo Ravaglia, Enrico Carnevali, Riccardo Porisini, Marco Neri e Mattia Assirelli, un gruppo di amici molto affiatati, che vive di passione per il tennis e in campo dà sempre il massimo. Nella prima fase la squadra faentina era arrivata seconda nel proprio girone, perdendo contro il Ct Cicconetti Rimini, ma nella sfida “secca” dei play-off non ha lasciato scampo allo Sport Club Ozzano, che invece aveva vinto il proprio girone. Contro i bolognesi il Tennis Club Faenza ha vinto, non senza difficoltà, tutti i quattro singolari: Mattia Assirelli ha superato Michele Savio 4-6, 6-0, 2-0 e ritiro, Enrico Carnevali si è imposto su Lucio Argentieri 7-5, 6-4, Riccardo Porisini ha regolato Tommaso Spina 6-3, 6-0, Ugo Cicognani ha battuto Alex Gencarelli 6-2, 6-3.

Nella prossima stagione il Tennis Club Faenza presenterà due squadre al via nei due massimi campionati regionali: una in Serie C e una in Serie D1.

Intanto sui campi del Tennis Club Faenza va in scena una bella tappa del circuito “Emilia Romagna Junior Tour” Under 10-12-14, maschile e femminile. Sono 105 i giocatori in campo nei sei tabelloni in programma, di cui 21 solo a livello di Under 10.

Under 9 maschile, 1° turno: Pietro Adamo Pirini-Gabriel Ballotta 7-5, 6-2, Andrea Dal Pozzo-Daniel De Nittis 6-2, 6-0, Filippo Ferri-Giacomo Zingale.

Nell’Under 12 femminile guidano le fila Noemi Gallina ed Alessia Sofia Badea, 2° turno: Alissa Capellini-Giovanna Gaudenzi 6-4, 6-4. Nel maschile turno di qualificazione: Enrico Cavaliere-Liam Lanzoni 5-7, 6-3, 10-7, Edoardo Giusberti-Francesco Gardenghi 3-6, 6-4, 10-4.

Nel tabellone finale n.1 Gianmarco Abbruzzese, n.2 Giacomo Barbieri, n.3 Giovanni Milani.

Passiamo all’Under 14. Nel maschile, 1° turno tabellone finale: Riccardo Cricca-Lorenzo Saccani 7-5, 6-1.

2° turno tabellone: Denny Bentini-Lorenzo Kapros 7-6, 6-4, Leonardo Satta-Riccardo Paglionico 6-1, 6-0, Gianmaria Mussoni-Manuel Monterastelli 6-3, 6-3.

Nel femminile n.1 Caterina Cova, n.2 Lucrezia Lazzarini.

La giudice di gara è Elena Pagani, direttore di gara Mirko Sangiorgi.