Tennis, il Tc Faenza ai nastri di partenza del campionato di B2

Domenica 28 aprile parte il campionato nazionale di Serie B2 della Fitp, al quale il Tennis Club Faenza partecipa in virtù della brillante promozione ottenuta l’anno scorso. Il consiglio direttivo del circolo di via Medaglie d’Oro ha deciso di inserire in squadra un giocatore straniero, adeguandosi alla maggior parte dei circoli che partecipano ai campionati nazionali, dalla A1 alla B2. La scelta di mettere nel roster addirittura due stranieri permetterà di poter usufruire a turno di uno di loro, come da regolamento, elevando in maniera rilevante il valore della squadra. L’esperto 32enne croato Matej Sabanov, buon singolarista ma soprattutto ottimo doppista (è stato fra i primi cento nel mondo), e il 20enne tedesco Philip Florig, vanno a rinforzare il team formato da Edoardo Pompei, Mattia Bandini, Romeo Falconi, Andrea Bosi, Leonardo Fabbri e Giacomo Botticelli. Nel suo girone il Tennis Club Faenza si confronterà con tre formazioni emiliano romagnole (Villa Carpena Forlì, Castellazzo Parma e Meridiana Modena) e tre fuori regione (Tc Pavia, Cus Genova e Next Gen Carrara). La prima fase terminerà il 16 giugno, poi si procederà nei playoff o nei playout. La forza delle avversarie induce ad una certa prudenza, tuttavia il Tennis Club Faenza spera di poter conquistare la salvezza senza assilli e di consolidarsi in Serie B2. Il calendario della prima fase. Domenica 28 aprile: Castellazzo Parma-Faenza. Domenica 5 maggio: Faenza-Villa Carpena Forlì. Domenica 19 maggio: Club La Meridiana-Faenza. Domenica 26 maggio: Faenza-Tennis Club Pavia. Domenica 2 giugno: Cus Genova-Faenza. Domenica 16 giugno: Faenza-Junior Club Next Gen Marina di Carrara.