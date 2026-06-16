Tennis, il Suzanne Lenglen 2 Fusignano promosso in D2 femminile

FUSIGNANO. La formazione femminile del Circolo Suzanne Lenglen 2 di Fusignano conquista la promozione in D2. Nell’atto finale dei play-off, dopo una prima fase da protagoniste, le giocatrici seguite dalla maestra Elisa Perazzini hanno battuto 2-0 in casa il Ct Anzola: Alessia Liverani-Chiara Alberti 6-1, 6-4, Margherita Tesselli-Giorgia Ghelli 6-1, 6-2. In precedenza la squadra di Fusignano aveva superato il Tennis Modena B per 2-0, il Gs Libertas Fiorano per 2-0 ed il San Martino Sport A per 2-1. La promozione in D2 è dunque il meritato risultato finale di uno splendido cammino. Ma la festa in casa Suzanne Lenglen 2 non è finita qui. Va registrata infatti la bella promozione in D1 della squadra maschile. Nei play-off di D2 la squadra di Fusignano ha battuto in casa per 3-2 il Tc Cavezzo: Edoardo Belletti-Filippo Ganzerli 6-4, 3-6, 6-4, Umberto Balestri-Simone Bonaretti 7-6 (4), 6-4, Federico Rossi-Samuel Cavallini 6-1, 7-5, Pietro Pedrazzoli-Alessandro Barbieri 6-4, 6-1, Belletti-Balestri b. Bonaretti-Rossi 6-3, 7-6 (7).