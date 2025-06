Tennis, il Super Next Gen del Tc Riccione entra nel vivo

RICCIONE. Il grande spettacolo del tennis giovanile di scena in questi giorni al Tennis Club Riccione che ospiterà, fino al 15 giugno, il Super Next Gen, due singolari, maschile e femminile, riservati alle categorie Under 16-18. In campo i migliori talenti della Macroarea Nord-Est, nel complesso quasi 200 giocatori, 152 nel maschile e 41 nel femminile.

Nel torneo maschile in bella evidenza Federico Strocchi e Luca Butti del Tc Riccione, Leonardo Bartoletti ed Enea Carlotti del Tc Valmarecchia.

Maschile, tabellone finale, 6° turno: Alberto Maria Mami-Alberto Levoni 6-1, 6-0, Sasa Notarstefano-Andrea Tinarelli 6-3, 7-5, Filippo Alberghini-Christian Ottaviani 7-6 (5), 1-6, 10-5, Giuliano Perlini-Emanuele Ascani 6-4, 6-4, Francesco Muratori-Messora 6-2, 6-0, Alvise Dalle Carbonare-Andrea Scazzieri 6-2, 6-2, Luca Lorenzi-Umberto Gottardo 7-6 (2), 6-1, Diego Cassinis-Ernesto Stentella Liberati 6-4, 6-1, Nicola Fermari Filippi-Francesco Cossia 6-2, 6-2.

7° turno: Giulio Zamboni Campadelli-Edoardo Lindaver 6-2, 2-6, 10-8, Enea Carlotti-Alessandro Vavalà 6-2, 7-6 (4), Leonardo Bartoletti-Marco Veronesi 6-4, 6-1, Julian Manduchi-Elia Lazzeri 6-3, 7-5, Raffaele Strocchi-Gianmaria Baisi 6-3, 6-1.

8° turno: Luca Butti-Giacomo Giacon 6-1, 6-1, Nicolò Zavan-Pietro Godi 6-4, 6-1.

Nel femminile conquistano il 4° turno Clara Marzocchi (Tc Ippodromo) e la ravennate Gaia Donati.

3° turno tabellone finale: Noelle Zema-Emma Chiesi 6-3, 6-1, Cecilia Sacchetto-Angie Bentini 6-1, 6-1, Clara Marzocchi-Alice Rossi 6-4, 6-4, Gaia Donati-Rebecca Galazzi 6-0, 6-2. Ottavi anche per Gioia Angeli e Viola Amati.

Dunque entra nel vivo il grande spettacolo del tennis giovanile, uno dei 12 tornei più importanti nella categoria.

Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Moreno Pecci.