Tennis, il Romagna Junior Tour Under 10-12-14 al Forum entra nella fase decisiva

FORLI’. Entra nella fase tecnicamente più interessante sui campi del Forum Tennis Forlì una grande rassegna giovanile di valore nazionale. Si tratta della tappa del circuito Emilia Romagna Junior Tour riservato alle categorie Under 10-12-14, maschili e femminili, per un totale di 262 giocatori in campo fino alle finali in programma il 9 febbraio. Vediamo i protagonisti ed i risultati.

Nell’Under 10 femminile semifinali per Beatrice Benvenuti, Vittoria Arginelli, Maya Puscas e Micol Foggia.

Under 10 femminile, quarti: Beatrice Benvenuti-Anna Ferrari 6-0, 6-1, Vittoria Arginelli-Maddalena Ranzieri 6-2, 6-1, Maya Puscas-Stella Marcaccini 6-0, 6-2, Micol Foggia-Noemi Gallina 6-1, 6-0.

Nell’Under 10 maschile quarti per Gianmarco Diana (Tc Riccione), Tommaso Drei (Tc Faenza), Gianmarco Abbruzzese (Tc Saliceta), Mattia Sena (Ct Cicconetti) e Nicola Fabbri (Tc Riccione), in semifinale Nicolò Pazzaglini (Tc Riccione).

Under 10 maschile, ottavi: Tommaso Drei-Tommaso Trioschi 6-3, 6-1, Mattia Sena-Jacopo Tazzari 6-2, 6-2, Nicola Fabbri-Liam Lanzoni 6-3, 6-2, Gianmarco Abruzzese-Tobias Amadori 7-6 (12), 2-6, 10-6, Gianmarco Diana-Matteo Silvani 5-7, 6-3, 11-9. Quarti: Nicolò Pazzaglini-Leonardo Castori 6-0, 6-2.

Nell’Under 12 maschile quarti per Alessandro Teodorani, Tommaso Migliorini, Tommaso Monti e Diego Gentile, nel femminile brillano Greta Bonaventura, Elisabetta Pastore e Waleska Lusini.

Tabellone finale, ottavi: Tommaso Pilati-Edoardo Catalano 7-5, 4-6, 10-7, Alessio Pinti-Riccardo Arcangeli 6-4, 6-3, Alessandro Teodorani-Tommaso Cavassi 6-0, 6-1, Tommaso Migliorini-Gabriele De Vita (n.4) 7-6 (6), 6-3, Diego Gentile (n.3)-Francesco Canestrari 6-0, 6-4.

Nell’Under 12 femminile, 2° turno sezione 4°: Waleska Lusini-Cecilia Rondinelli 6-4, 7-5. 3° turno: Greta Bonaventura-Emma Lamieri 6-1, 6-3, Elisabetta Pastore-Ada Milocco 6-0, 6-3.

Nell’Under 14 maschile ottavi per Cesare Biondi, Marco Menichetti, Riccardo Briganti e Noè Baldini, bene anche Vincenzo Coppi.

Nell’Under 14 maschile tabellone finale, 3° turno: Camillo Rossi-Tommaso Brandano 3-6, 6-4, 10-8, Vincenzo Coppi-Elia Sabatini 6-0, 6-2. 4° turno: Cesare Biondi (n.8)-Nicolò Abbruzzese 6-4, 6-2, Leonardo Romano-Elias Golfieri 6-2, 7-5, Elia Naldi-Matteo Grotti 6-3, 3-6, 10-5, Lorenzo Cordella (n.5)-Tommaso Pilati 6-2, 6-1, Marco Menichetti (n.6)-Nicolas Conti 6-2, 6-0, Riccardo Briganti-Federico Pigaiani 6-2, 7-5, Noè Baldini-Filippo Terenzi 6-0, 1-6, 10-6, Federico Sparagi-Alessandro Casanova (n.7) 6-4, 4-6, 10-5.

Nell’Under 14 femminile conquistano i quarti Rachele Franchini, Jana Savolt e Carlotta Arginelli.

2° turno: Agata Bravin-Eva Raimondi 6-2, 6-7 (6), 10-4. 3° turno: Martina Ruggeri-Ginevra Baldazzi 6-1, 6-1. Ottavi: Rachele Franchini-Diamante Campana 6-4, 7-6 (10), Jana Savolt-Angelica Bonetti 3-6, 6-0, 10-2. Quarti anche per Carlotta Arginelli.

Il giudice di gara per il tabellone è Walter Naldoni, per le gare sono Graziano Farolfi e Marco Gatti, direttore di gara Mauro Emiliani.