Tennis, il raduno tecnico nazionale ha aperto il weekend dedicato al Wheelchair alla Polisportiva 2000 Cervia

CERVIA. Si è aperto oggi, con il raduno tecnico nazionale della Federazione, il prestigioso fine settimana dedicato al tennis in carrozzina sui campi della Polisportiva 2000 Cervia. Un doppio appuntamento di grande rilievo sui campi del Club cervese che l’anno scorso ha ospitato una tappa del circuito mondiale Itf. Quest’anno sarà protagonista il Master finale del Circuito nazionale Road to Rome, torneo maschile che vedrà in lizza quattro giocatori, Silviu Culea, Luca Arca, Marco Pincella e Luca Spano. Dopo le ultime tappe di Napoli e Barletta, a Cervia va in scena il Master finale che assegnerà al vincitore del torneo una wild-card per gli Internazionali BNL d’Italia 2026 di Roma, obiettivo centrale del progetto Road to Rome. Sempre sui campi della Polisportiva 2000 andrà in scena, domani e domenica, la terza tappa del Circuito nazionale femminile Road to Alghero, dotata di 1000 euro di montepremi. Anche qui quattro le giocatrici al via, Vanessa Ricci, Silvia Marianna Morotti, Elisabetta Barbieri e Maria Vietti. Si tratta in questo caso di una delle tappe valide per le qualificazioni ai Campionati Europei.

Il mini circuito del wheelchair, articolato su quattro appuntamenti tra febbraio, marzo e aprile, è stato istituito con l’obiettivo di incentivare la partecipazione delle atlete all’attività agonistica, aumentare il numero di incontri disputati e fornire criteri oggettivi per le convocazioni alle competizioni internazionali.

I tornei sono stati preceduti oggi da un raduno nazionale tenuto dai tecnici Giampaolo Coppo e Giancarlo Bonasia, quest’ultimo responsabile tecnico federale, sui campi sempre della Polisportiva 2000 Cervia.

I due tornei partiranno alle 9 del mattino di sabato e si svolgeranno a gironi. Nel maschile si parte con le sfide Arca-Spano e Culea-Pincella, alle 12 Pincella-Arca e Spano-Culea. Nel femminile alle 10.30 Ricci-Vietti, alle 13.30 Morotti-Ricci.

Entrambi i tornei saranno diretti dal giudice di gara Vladimiro Amato.