Tennis, il meglio dei baby sui campi del Carpena

Lo show del tennis giovanile va in scena al Villa Carpena che ospita una tappa del Junior Masters Road to Torino. I migliori di questo Circuito giocheranno il Master finale a Torino nella stessa settimana delle Nitto Atp Finals. Sono otto i tabelloni in programma, i singolari Under 11 e 13, maschili e femminili e i rispettivi doppi. Under 11 maschile, 4° turno: Riccardo Arcangeli-Benjamin Rossi 6-2, 6-1, Tommaso Monti-Riccardo Degli Angeli 2-6, 6-3, 11-9, Alessandro Marcolini-Tommaso Pilati 7-5, 4-6, 11-9. Quarti: Robert Sebastian Cadar (n.4)-Alessio Pinti 6-0, 7-6. Under 13 maschile, quarto turno: Alessandro Bisi-Martino Di Nicola 6-2, 4-6, 10-6, Nicolò Maldini-Jacopo Mainardi 7-6, 6-2. Quinto turno: Camillo Rossi-Lorenzo Orselli 6-2, 6-3, Luca Magnoni-Francesco Zanzini 7-5, 2-6, 11-9, Gianmarco Braghittoni-Mattia Bruni 6-2, 7-5, Massimo Marcolini-Giovanni Folco Guidi 6-1, 6-4. Sesto turno: Elias Golfieri-Dante Terzi 1-6, 6-4, 11-9. Under 13 femminile, terzo turno: Sofia Muccinelli-Amelia Cavicchio 6-1, 6-2. Quarto turno: Sofia Bianchi-Gloria Nucci 6-2, 6-3. Ottavi: Jana Savolt-Ginevra Baldazzi 6-1, 6-3, Marta Bertozzi-Diamante Campana 7-6, 6-4.