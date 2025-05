Tennis, il Forum al tabellone nazionale di serie C

Il Forum Forlì conquista, come l’anno scorso, il tabellone nazionale della serie C maschile, tabellone che assegna i posti per la promozione in B2. Domenica la squadra forlivese ha battuto 4-0 il Ct Pavullo nell’ultimo turno dei play-off regionali: Nicola Ravaioli-Ivan Tagliavini 6-2, 6-1, Tommaso Filippi-Matteo Trombini 6-4, 5-7, 6-2, Riccardo Ercolani-Federico Paci 6-3, 7-6 (6), Marco Chiarello-Mattia Magri 7-5, 2-6, 6-1. Si ferma al turno finale dei play-off, invece, il cammino di Ct Cesena e Ten Sport Center. Il Ct Cesena è stato battuto 4-3 al doppio di spareggio a Bologna dal Davi.s Tennis Team, punti cesenati con Gabriele Sgroi che ha battuto 6-1, 6-1 Nicholas Scala, Simone Piraccini (6-2, 6-7, 6-3 a Federico Sandri) e Giangrandi-Sgroi (6-1, 6-2 a Vannucchi-Galuppi). Niente da fare anche per il Ten Sport Center, battuto 4-3 in casa dal Ct Albinea, punti dei romagnoli con Enea Vinetti (7-5, 6-4 a Fosnea Dumitru), Diego Orlando (6-3, 6-1 a Matteo Burani) e con il doppio Bottari-Baldinini (6-3, 2-6, 11-9 a Burani-Zanichelli).