Tennis: il Ct Zavaglia Under 12 conquista la finale regionale, domani alla Pol.2000 tocca ai Veterani

RAVENNA. La squadra Under 12 maschile del Circolo Tennis Zavaglia centra la finale nel tabellone regionale di categoria. Un risultato che vale anche l’accesso ai gironi nazionali di macroarea. La squadra bizantina in semifinale ha battuto giovedì scorso per 2-1 a Pinarella il Ten Sport Center. Questi risultati: Leonardo Satta-Diego Gentile 6-0, 7-5, Lorenzo Orselli-Lorenzo Kapros 7-6, 7-5, Kapros-Gentile b. Orselli-Maldini 7-5, 7-5. La finale è in programma il 20 giugno (dalle 14.30), il Ct Zavaglia riceverà la visita del Tennis Club Borgotrebbia. Impegnato lo stesso giorno anche il Ten Sport Center di Pinarella in cerca dell’ultimo posto utile per i nazionali: la squadra romagnola farà visita al Tc Parma A nella finalina per il 3° posto.

CERVIA. Al via domani (giovedì) il torneo nazionale Veterani organizzato dalla Polisportiva 2000 Cervia. Tre i tabelloni in programma, l’Over 45, 55 e 65 maschili nel trofeo “Bar Tabacchi Marchi” dotato di un montepremi complessivo di 450 euro. Sono 92 i giocatori complessivamente al via nei tre tabelloni in programma. Nell’Over 45 (20 iscritti) guidano le fila i 2.8 Pier Paolo Maurizio Moro, Pierfrancesco Andolfi ed Alex Fabbri, seguiti dai 3.1 Flavio Millari ed Andrea Travaglini. Nell’Over 55 (48 iscritti) il giocatore da battere è il 2.8 Giovanni Farolfi, seguito dal 3.2 Pietro Montemaggi e dai 3.3 Riccardo Falcone, Corrado Badalucco, Leonardo Bertozzi, Stefano Fiandri e Massimiliano Antonini. Nell’Over 65 spicca la presenza del 3.5 Franco Torreggiani, seguito dai 4.1 Luigi Angelo Bertaccini e Marino Masi.

Il giudice di gara è Daniele Mingozzi, direttore di gara Andrea Rocchi.