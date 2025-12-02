Tennis, il Ct Zavaglia in semifinale al “Bellenghi”

Il Circolo Tennis Zavaglia in semifinale nel trofeo “Marco Bellenghi”, il campionato regionale giovanile a squadre riservato al settore maschile. La formazione ravennate nei quarti di finale ha battuto 3-0 a Imola l’Asbi: Federico Sparagi-Manuel Morini 6-4, 6-0, Dante Terzi-Diego Lembo 6-4, 6-3, Terzi-Satta b. Paoli-Negroni 6-1, 6-1. La squadra ravennate è stata seguita dal maestro Ronnj Capra. Così nei quarti: Ct Cesena B- Castellazzo Parma 0-2, Polisportiva Soglianese-Tc Fidenza 1-2. Il 13 dicembre (dalle 15) in semifinale: Sporting Club Sassuolo-Ct Zavaglia.