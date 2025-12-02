Tennis, il Ct Zavaglia in semifinale al “Bellenghi”

La formazione del Ct Zavaglia con il maestro Ronnj Capra in semifinale nel trofeo Bellenghi
La formazione del Ct Zavaglia con il maestro Ronnj Capra in semifinale nel trofeo Bellenghi

Il Circolo Tennis Zavaglia in semifinale nel trofeo “Marco Bellenghi”, il campionato regionale giovanile a squadre riservato al settore maschile. La formazione ravennate nei quarti di finale ha battuto 3-0 a Imola l’Asbi: Federico Sparagi-Manuel Morini 6-4, 6-0, Dante Terzi-Diego Lembo 6-4, 6-3, Terzi-Satta b. Paoli-Negroni 6-1, 6-1. La squadra ravennate è stata seguita dal maestro Ronnj Capra. Così nei quarti: Ct Cesena B- Castellazzo Parma 0-2, Polisportiva Soglianese-Tc Fidenza 1-2. Il 13 dicembre (dalle 15) in semifinale: Sporting Club Sassuolo-Ct Zavaglia.

