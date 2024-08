Tennis, il Ct Parckin Cesenatico punta al circuito internazionale

E’ una fase tecnicamente molto interessante per il Circolo Tennis Parckin di Cesenatico. Il Club di Via Abba ha ottenuto dall’amministrazione comunale il rinnovo della concessione per altri 8 anni e tre mesi, a partire dal mese di ottobre, per cui ora possono partire i programmi di potenziamento, a cominciare dagli investimenti sulle strutture. Il Club cesenaticense è guidato dal presidente Lorenzo Tavani e può contare su una bella squadra dirigenziale che conta sulla vicepresidente Rossella Mercadini e sul tesoriere Alessandro Terranova e sullo staff di tecnici che comprende Nico Gnoli, Francesco Mazzotti e Chiara Giorgetti. “Ora proviamo ad alzare l’asticella – dice il presidente Lorenzo Tavani – potenziando la scuola Fitp invernale che lanceremo per il secondo anno consecutivo. Nella prossima stagione confermeremo tutti i tornei di quest’anno e ci sarà qualche sorpresa importante”. Non è un mistero che il Circolo punti entro pochi anni a sbarcare nel circuito internazionale.

Intanto il Ct Parckin quest’anno ha guadagnato la promozione in D2 con la squadra formata da Lorenzo Tavani, Nicola Ravera, Francesco Mazzotti, Alessandro Terranova e Pierluigi Salvi. Nella prossima stagione sarà in campo anche una forte formazione di D3 femminile. Pronte le prove gratuite nel mese di settembre in vista dei corsi invernali, il 10, 18 e 26 settembre spazio ai giovani, con questi orari: 15.30-16.30 i bambini dai 5 ai 10 anni, dalle 16.30 alle 17.30 dagli 11 ai 14 anni, dalle 17.30 alle 18.30 dai 15 ai 17 anni. Le prove gratuite per gli adulti si svolgeranno il 13, 19 e 25 settembre dalle 19.30 alle 20.30.

Il doppio maschile e il torneo di 4°

Intanto avanzano a suon di risultati due tornei sui campi del Circolo Tennis Parckin di Cesenatico.

Si tratta del doppio maschile limitato ai 3.4 che vede al via 20 coppie, diretto dal giudice di gara Walter Naldoni, e del torneo di 4°, maschile e femminile, che terrà banco fino al 25 agosto. Nel doppio maschile la prima coppia che guadagna le semifinali è quella di casa Terranova-Gnoli.

1° turno: Russo-Gherardi b. Valli-Spampinato 6-0, 6-1. Ottavi: Bacchini-Muratori (n.3) b. Mami-Brighi 6-3, 6-2, Bellarmino-Ceccarelli (n.1) b. Regina-Sciolti 0-6, 6-3, 10-3, Nicolella-Rocchi (n.4) b. David e Filippo Caminati 6-1, 6-2, Prati-Fusconi b. Sabatini-Tappi 2-0 e ritiro,

Già nei quarti Bisacchi-Passerini e Bernardini-Masi. Quarti: Terranova-Gnoli (n.2) b. Calabrese-Crociati 6-1, 6-2.

Singolare maschile, 4° turno: Gianmarco Palumbo (4.4)-Mario Nannucci (4.1, n.5) 6-3, 5-7, 10-8, Luca Amati (4.1, n.2)-Marcello Pirini (4.4) 6-3, 6-3, Domenico Gasperini (Nc)-Davide Dall’Olio (4.2) 6-7 (6), 6-4, 10-4, Valerio Ferrari (4.1, n.6)-Claudio Della Parte (4.4) 3-6, 6-0, 10-5, Simone Sanzani (4.1)-Gregorio Russo (4.1) 7-6 (5), 6-4, Alessandro Gaudenzi (4.1, n.3)-Federico Lucchini (4.2) 6-3, 1-0 e ritiro.

Ottavi: Iacopo Mariani (4.2)-Gianluca Biondi (4.4) 6-3, 7-5, Giacomo Sgubbi (4.2)-Fabio Tedeschi (4.1, n.10) 7-5, 6-3.

I primi due giocatori che conquistano i quarti sono Alessandro Terranova (4.1, n.1) e Lorenzo Giovanardi (4.1, n.8), quarti anche per Daniele Friguglietti (4.1).

Nel femminile (15 iscritte) le 4.2 Sofia Marino e Lucia Bassi sono le prime due del seeding nel primo tabellone, in quello finale n.1 Paola Vergata (4.1), n.2 Cristina Carattoni (4.1). 3° turno: Carlotta Bondi (4.3)-Emma Bellei (4.3) 6-2, 6-3, Anita Vernice (4.4)-Erica Gasperoni (4.3) 6-4, 6-2.

Anche questo torneo è diretto dal giudice di gara Walter Naldoni, direttrice di gara Rossella Mercadini.