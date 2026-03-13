Tennis, il Ct Meldola prepara una stagione con numeri a tre zeri

Il Ct Meldola si conferma un club in grande salute. Per il sodalizio di Piazzale della Libertà si conferma anche nel 2026 il trend in continua crescita degli ultimi anni, tanto da poter essere definito una delle realtà più dinamiche e performanti del territorio.

Tutti gli indicatori sono in crescita e il presidente Giuseppe Brighi non può che tracciare un quadro molto positivo. «Il Ct Meldola va molto bene, abbiamo chiuso il 2025 con 358 tesserati, solo tre anni fa erano 120, ora con il padel che va forte, il buon andamento del progetto Racchette in Classe e naturalmente il boom del tennis abbiamo raggiunto risultati che ci rendono orgogliosi».

Il presidente snocciola alcuni dati. «Nella scuola tennis abbiamo superato i cento allievi, poi abbiamo corsisti adulti sia per il tennis che per il padel, quindi altre cento persone. Poi ci sono i soci e i frequentatori, un movimento che consiste complessivamente in 500 persone. Solo come iscritti al sistema di prenotazione elettronica dei campi abbiamo un numero che si aggira sui mille».

I motivi di una tale crescita esponenziale sono presto detti. «Sicuramente è un boom dovuto alla grande popolarità del tennis in questo momento - sottolinea Brighi - e questo ti può portare persone che magari si avvicinano per la prima volta a questo sport, purtroppo anche da noi la domanda di tennis è superiore all’offerta e per questo motivo abbiamo dovuto dire anche dei “no” agli adulti, abbiamo a disposizione un campo solo per loro, tre per i ragazzi, la sera al massimo abbiamo due campi per gli adulti. Abbiano i numeri per pensare che gli spazi siano ormai insufficienti, quindi abbiamo la necessità di avere almeno un campo coperto in più per l’inverno».

Ma il clamoroso successo del tennis a Meldola ha anche altre motivazioni. «Non penso che basta fare strutture e metterle a disposizione per avere successo, serve anche un servizio, in modo che la gente ritorni, noi questi servizio cerchiamo di darlo al meglio che si può. Il circolo opera in un’area verde, molto tranquilla anche per chi fa semplicemente una passeggiata sul fiume, inoltre qui si trova un ambiente sano e rispettoso».