Tennis, il Ct Massa Lombarda ai play-out con il Tc Parioli

È il Tennis Club Parioli Roma l’avversario del Circolo Tennis Massa Lombarda nel play-out per la permanenza nel campionato di serie A1 maschile. È questo l’esito del sorteggio effettuato negli uffici della Federazione Italiana Tennis per definire griglie e tabelloni con gli accoppiamenti della seconda fase della competizione.

In quanto quarta classificata nel girone 4, alle spalle nell’ordine di Tc Santa Margherita Ligure (ai play-off scudetto), Ct Palermo (confermata in serie A1) e Tc Italia Forte dei Marmi (anch’essa agli spareggi salvezza) la giovane formazione romagnola, in questa sua ottava avventura nel massimo campionato nazionale assai penalizzata dagli infortuni che hanno messo fuori gioco Giulio Zeppieri e Francesco Forti, punte di diamante del team targato Oremplast, doveva essere abbinata a una delle terze degli altri tre gironi e ha “pescato” appunto la compagine capitolina, che ha chiuso il gruppo 3 con 7 punti all’attivo. Il team romagnolo, capitanato da Michele Montalbini, troverà dunque come avversari Gabriele Pennaforti, Gabriele Vulpitta, Francesco Bessire e come straniero uno fra il brasiliano Fernando Romboli De Souza e il serbo Miljan Zekic, mentre non può prendere parte alla seconda fase Flavio Cobolli, schierato in una sola giornata (il regolamento prevede che possano prendere parte a play-off e play-out giocatori impiegati in almeno due incontri intersociali nella fase a gironi).

“Siamo consapevoli che sarà un’impresa conservare un posto nel massimo campionato - commenta Nicola Gualanduzzi, vice capitano del Ct Massa Lombarda - alla luce dei problemi fisici con cui hanno dovuto fare i conti Giulio Zeppieri e Francesco Forti, I leader del nostro organico. In ogni caso, come nostra prerogative, cercheremo ancora una volta di far valere lo spirito di gruppo e l’amicizia che lega tutti i nostri ragazzi per tentare un altro exploit. Magari contando anche sul sostegno dei nostri tifosi nella sfida di andata in casa per provare a cogliere un risultato che consenta di giocarsi il tutto per tutto nel ritorno a Roma”.

Il match di andata dello spareggio salvezza è infatti in programma domenica 17 novembre sui campi dell’Oremplast Tennis Arena di Massa Lombarda (la famiglia Pagani è da tempo partner del club di via Fornace di Sopra in un progetto sportivo legato al territorio che ha pochi eguali nel panorama nazionale), con sfida di ritorno in calendario sette giorni più tardi, domenica 24, nella Capitale. La vincente del doppio confronto si assicurerà un posto tra le 16 compagini che disputeranno la serie A1 maschile anche nel 2025, mentre la perdente retrocederà in A2.