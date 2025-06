Tennis, il Ct Massa in semifinale nel tabellone regionale Under 16

La formazione del Ct Massa conquista le semifinali nel tabellone regionale del campionato italiano Under 16 maschile. Sabato la formazione A del team massese ha vinto 2-0 nei quarti sui campi del Ct Reggio Emilia. Notevole il 6-0, 6-0 imposto dal riminese Marco Giovagnoli su Mario Tribuzio, a segno anche Riccardo Pretolani. Il 14 giugno (dalle 14.30) il Ct Massa A affronterà in semifinale la vincente del match tra Cus Ferrara A e Sporting Club Sassuolo B.

Intanto è partito venerdì il torneo nazionale giovanile Under 10-12-14, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Tennis Massa Lombarda, il trofeo “Frizer”. Sono 98 i giocatori al via nei sei tabelloni in programma, di cui 23 solo a livello di Under 10, che terranno banco fino all’8 giugno.

Under 10 maschile, turno di qualificazione: Alessandro Turroni-Jacopo Rinaldi 6-2, 6-1, Pietro De Cesare-Leonardo Gaudenzi 6-2, 6-0.

Under 10 femminile, 1° turno: Alissa Capellini-Marina Repice 6-2, 6-0, Matilde Rava-Vittoria Korneva 7-5, 5-7, 10-7, Maya Puscas-Ilaria Orselli 6-4, 6-4.

Nell’Under 12 femminile n.1 Greta Bonaventura, n.2 Martina Calabria.

1° turno Sara Gavagna-Sabrina Antonia Puscas 6-0, 6-1.

Nell’Under 12 maschile primo tabellone Nc, in quello finale n.1 Tommaso Cavassi, n.2 Federico Montuschi, n.3 Fabio Federico Penzo, n.4 Riccardo Cricca. Turno di qualificazione: Diego Benaglia-Umberto Fabbri 6-4, 6-2, Giacomo Tassinari-Valerio Degli Esposti 6-0, 6-2.

Nell’Under 14 maschile (29 iscritti) primo tabellone di 4° categoria con Nicolò Maldini n.1, Leone Matteo Geri n.2, Filippo Bellotto n.3 e Jacopo Mainardi n.4. Nel tabellone finale n.1 Filippo Terenzi, n.2 Alessandro Teodorani.

Primo tabellone, 2° turno: Lorenzo Cavessi-Federico Negroni 6-2, 6-2. 3° turno: Marco Bonora-Gianmarco Meroni 6-2, 6-2, Diego Lembo-Mattia Franchini 1-6, 6-3, 10-4, Alessandro Rivola-Filippo Ricci 6-2, 3-6, 10-6. 4° turno: Christian Di Sabatino-Andrea Samorì 6-1, 6-4.

Nell’Under 14 femminile n.1 Anna Foschini, n.2 Gaia Farolfi, n.3 Miriam Samorì. 2° turno: Margherita Tesselli-Giulia Scheda 6-0, 6-0, Giulia Donattini-Giulia Fabbri 6-0, 6-3.

Il giudice di gara è Roberto Montesi, direttore di gara Michele Berardi.