Tennis, il Ct Cicconetti Rimini si è rifatto il look con Agnello neo presidente

Entra nel vivo la stagione del Circolo Tennis Cicconetti di Rimini con un programma tecnico, organizzativo e sportivo di notevole rilievo. Il club da poco ha rinnovato il gruppo dirigenziale guidato ora dal presidente Massimiliano Agnello che sottolinea tanti elementi positivi, a cominciare da una scuola con ottimi numeri.

«La scuola va benissimo, siamo contenti perché abbiamo 90 ragazzi - spiega i neo presidente - con alcuni che sono tornati a frequentare il circolo, mentre nel complesso possiamo contare su 120 soci. Siamo soddisfatti di questi numeri perché come nuovo gruppo dirigente siamo entrati a dicembre, quindi abbiamo preso in mano il circolo a stagione tecnica iniziata. Ma le premesse sono molto favorevoli».

Lo staff tecnico può contare sui maestri Sara Sirena e Massimiliano Zamagni,gli istruttori Luca Brolli e Federico Bronzetti, mentre Michelangelo De Pascali è il preparatore atletico. Agnello aggiunge. «Siamo molto contenti del clima che si è creato, si voleva ricreare un ambiente piacevole per tutti i frequentatori, i giocatori, i ragazzi, i loro genitori, il nostro obiettivo è formare un circolo dove è bello passare insieme il tempo libero, anche per questo abbiamo fatto alcuni lavori come il nuovo gazebo, il posizionamento dei divanetti, l’erba sintetica, affinchè ci sia un ambiente confortevole per i soci, per questo devo ringraziare anche il lavoro del consiglio direttivo, nel complesso siamo in otto. Daniele Bracci è il vicepresidente, Mario Matteini è il segretario, poi ci sono i consiglieri Marco Venturini, Daniele Pivi, Aldo Maria Zangheri, Paolo Benzi ed Enrico Taddei. Ci siamo divisi i compiti, io come presidente sono il referente dei maestri e sono impegnato a livello organizzativo per squadre e tornei, in realtà tutti facciamo tutto, stiamo lavorando bene e tutti insieme».

Il Ct Cicconetti sta proponendo varie squadre per i campionati italiani e regionali. Il team di punta è quello di D2 maschile che può schierare Massimiliano Zamagni, Luca Lorenzi, Tommaso Zanzini, Emmanuele Bomba ed Enea Carlotti, poi due squadre maschili di D3, due femminili di D3 e una maschile di D4. Diverse le squadre giovanili in campo: l’Under 16 maschile con Zanzini e Bomba gioca domani i quarti regionali contro il Ct Massa del riminese Marco Giovagnoli, cresciuto proprio al Ct Cicconetti e Diego Tarlazzi, poi c’è una fortissima squadra Under 12 maschile con Mattia Sena e Mattia Gaggi sulla quale il circolo giustamente punta molto. Lo stesso Sena è stato convocato dalla Federazione per un torneo internazionale in Inghilterra a giugno. In campo anche l’Under 12 e l’Under 16 femminile. Sempre per il settore giovanile va sottolineata l’ottima performance del mini-tennis dove ci sono molti piccoli promettenti, in particolare Sebastiano Bianchi, classe 2018, già convocato alla Coppa della Province.

Sul fronte dei tornei previsto un calendario di tradizionale qualità: si parte a fine maggio con il torneo Under Design Patrimoniale, a giugno il Memorial Cicconetti di 3a, a luglio il 3a femminile, a fine agosto l’Open maschile, a settembre i tabelloni Veterani. E poi l’altro fiore all’occhiello, il centro estivo che tradizionalmente vede un boom di presenze. «Tutte le mattine, da lunedì a venerdì, faremo tennis, atletica e altre attività sportive a supporto» chiude Agnello.

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