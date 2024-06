Tennis, il Ct Cervia vola alle final four Over 55

CERVIA. La formazione del Circolo Tennis Cervia conquista la final-four nel campionato italiano Over 55, in programma dal 14 al 16 giugno al Ct Parioli di Roma. La squadra romagnola, composta da Paolo Pambianco, Corrado Badalucco e Giovanni Farolfi si è imposta per 2-0 in casa sul Guizza Plus Center, rimarcando una netta superiorità tecnica.

Intanto è alle finali sui campi del Circolo Tennis Cervia una classica del tennis giovanile, il Trofeo di Primavera. Si tratta del torneo nazionale Under 12-14, maschile e femminile.

Nell’Under 12 maschile finale per il ravennate Leonardo Satta (Ct Zavaglia) e Tiberio Giulio Speranza (Junior Tennis Perugia) che si è imposto per 6-1, 6-2. Al termine le premiazioni effettuate dalla maestra Gioia Barbieri e da Andrea Mazzavillani.

Under 12 maschile, quarti: Giulio Tiberio Speranza (n.3)-Nicolò Abbruzzese 6-3, 6-2, Mattia Vincenzi (n.2)-Elia Naldi 6-1, 6-2. Semifinali: Leonardo Satta (n.1)-Alessandro Teodorani 6-4, 6-3, Speranza-Vincenzi 6-1, 3-6, 10-3.

Nell’Under 14 maschile successo di Luca Battistini (Tc Ippodromo) in finale su Ian Catallo (Tc Faenza) per 6-4, 6-4. Quarti: Filippo Caminati-Marco Menichetti (n.1) 6-2, 7-5, Ian Catallo (n.4)-Francesco Camagni 6-0, 6-1. Semifinali: Luca Battistini (n.2)-Giacomo Guerrini (n.3) 6-4, 6-4, Ian Catallo-Filippo Caminati 6-3, 6-3.

Nell’Under 14 femminile la prima finalista è Angelica Bonetti (n.1). La portacolori di Tennix Training Center ha beneficiato in semifinale del forfait di Gloria Nucci. In finale anche Diamante Campana (Ct Zavaglia) che in semifinale ha vinto il derby su Anna Foschini per 6-0, 6-2.

Quarti: Anna Foschini-Federica Foschi 7-5, 6-3, Diamante Campana (n.2)-Lucrezia Vanni 6-1, 6-2.

Il giudice di gara è Ottaviano Turci, direttrice di gara Fabiana Paola Grande.