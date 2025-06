Tennis, il Ct Cervia Over 50 alla finale nazionale

Anche quest’anno il Circolo Tennis Cervia si piazza tra le prime quattro squadre Over 50 in Italia. Domenica sui campi di casa il Club cervese, composto da Paolo Pambianco, Giovanni Farolfi e Stefano Torrisi ha battuto 2-0 lo Junior Perugia conquistando così le final-four di categoria. In precedenza il Ct Cervia si era imposto 2-0 sui campi del Matchpoint 2000. Ora la final-four in programma dal 13 al 15 giugno al Tc Marina di Massa. La squadra romagnola può contare su Paolo Pambianco (2.8), direttore tecnico del Ct Cervia, Giovanni Farolfi (3.1), Stefano Torrisi (3.2), Corrado Badalucco (3.3) e Jacopo Zani (3.3).